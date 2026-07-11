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Estabilizado el incendio forestal de la sierra de Las Moreras, en Mazarrón

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Madrid, 11 jul (EFE).- El incendio forestal de la Sierra de Las Moreras en la localidad costera de Mazarrón, donde han tenido que ser evacuadas varias personas ya está estabilizado, ha informado en la red X el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

López Miras ha añadido en su publicación en X que "se procede a la retirada escalonada de los efectivos que trabajan en la zona. Gracias a todos los profesionales que han participado en el operativo".

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En el incendio han trabajado desde esta tarde cuatro helicópteros de la dirección general de Seguridad Ciudadana y las brigadas forestales de Cartagena, Mazarrón, Lorca, Totana, Zarcilla, Cieza y Alhama.

La Delegación de Gobierno de Murcia informó de que las personas evacuadas son atendidas en el cámping de Bolnuevo por los servicios de emergencia de Mazarrón.

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Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, más de una veintena de llamadas alertaban alrededor de las 17.45 horas del fuego, que se sitúa entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, con un frente inicial de unos 300 metros.

A la brigadas forestales se han unido los bomberos del Consorcio de la Región de Murcia, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local, según el mensaje publicado anteriormente por el presidente de Murcia. EFE

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