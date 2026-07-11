Espí marca en la victoria del Levante ante el Leganés en el primer amistoso del verano

Valencia, 11 jul (EFE).- El Levante, con un gol en la prolongación del panameño Martin Krug, se impuso por 2-1 al Leganés en el primer amistoso del verano y en el que no falló a su cita con el gol el delantero valenciano Carlos Espí, que ha empezado la pretemporada en el mismo estado de forma que acabó el curso pasado.

El técnico Luís Castro colocó un once bastante reconocible, con la presencia de Dela, Toljan, Olasagasti, Espí o Brugué y contó también con la participación de Edgar Alcañiz y Jorge Cabello, dos de los futbolistas que estuvieron cedidos la pasada temporada y que han regresado este verano a la disciplina del Levante.

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Fue el Levante el equipo que dominó el juego y estuvo más tiempo en campo rival. Era la primera prueba de fuego del verano para ambos conjuntos y se notó, aunque los dos lo intentaron. Casi nada ocurrió en la primera parte, sin ocasiones ni disparos con peligro, y en el Leganés fue el danés Gothler el que más activo se mostró.

Ya en el minuto 46 y justo antes del descanso Carlos Espí, el futbolista que fue fundamental con sus once goles para la permanencia del Levante en el curso pasado, marcó su primer gol. Aprovechó un error defensivo de Gueye en la medular y cabalgó hasta al área, dribló a Ignasi Miquel y batió a Raúl Fernández con un tiro raso y cruzado.

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El único fichaje del Levante hasta el momento, el mediocampista francés Enzo Bardeli, salió tras el descanso. El galo actuó lo más cerca del delantero centro que pudo, pero le costó conectar y asociarse. Entre alguna entrada fea por bando y los numerosos cambios en las dos escuadras, la segunda mitad careció de ritmo.

Al Leganés le bastó prácticamente su única jugada con criterio para igualar el amistoso. Pulido, que sorprendió a la zaga levantinista, penetró por la izquierda y sirvió un buen pase para que Rober López marcara el 1-1. Sin embargo, ya en el 91, el defensa panameño Martin Krug marcó en un saque de esquina para darle al Levante el triunfo.

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El encuentro se disputó a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Levante en Buñol (Valencia). EFE

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