España cae 54-64 ante Francia y luchará por el bronce en el Europeo femenino sub-20

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- La selección española femenina sub-20 de baloncesto perdió este sábado ante la de Francia por 54-64 y este domingo, ante la de Bélgica, tratará de encontrar consuelo en el duelo por el bronce del Europeo de la categoría que se juega en Sarajevo.

El equipo español que dirige Rubén Burgos sólo tuvo la iniciativa al final del primer cuarto (19-18), pero luego sucumbió ante el poderío de las pupilas de Xavier Noguera, que jugarán la final contra Israel, verdugo de Bélgica en la otra semifinal por 78-69. EFE

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