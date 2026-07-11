Entrenamiento de recuperación y vuelta a Dallas para las semifinales ante Francia

Los Ángeles, (EE.UU.), 11 jul (EFE).- España llevó a cabo este sábado una sesión de recuperación en Los Ángeles horas antes de poner rumbo a Dallas, donde ya disputó los octavos de final ante Portugal, para preparar y jugar las semifinales del Mundial contra Francia.

La victoria ante Bélgica por 2-1, gracias a un gol en el minuto 88 de Mikel Merino, permite a la selección española seguir su camino en un Mundial que le empareja con una selección gala a la que ha vencido en las dos últimas semifinales, en la Eurocopa 2024 y en la Liga de Naciones 2025.

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Este martes le llegará el reto mayor, hacerlo en un Mundial. Un partido que ya empezaron a preparar los de Luis de la Fuente.

Eso sí, con cada futbolista llevando a cabo diferentes cargas. Los de menos minutos, trabajo de campo, y el resto repartidos entre el gimnasio o fisioterapeutas para evitar cualquier riesgo en la fase final del Mundial.

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Diferente planificación, pero todos en buenas condiciones para afrontar el partido ante Francia para el que España viajará a Dallas durante la tarde de este sábado, en hora local, y ya el domingo llevará a cabo un entrenamiento con todos los futbolistas juntos para preparar el encuentro. EFE