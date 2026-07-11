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El incendio de Villarobejo (Palencia) baja a nivel 0 su índice de gravedad potencial

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Madrid, 11 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en Villarobejo (Palencia) ha bajado de 1 a 0 su índice de riesgo potencial (IGR), según informa en X el departamento de Naturaleza de la Junta de Castilla y León.

El nivel 0 implica que el incendio no implica riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal y que el fuego puede ser controlado con los medios previstos por el Plan Infocal de la comunidad autónoma.

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La web del plan Infocal también detalla que en los trabajos de extinción operan un total de 24 medios, entre técnicos y agentes medioambientales; tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos buldózeres, dos unidades de la Elif/Brif, dos medios aéreos y otros sin especificar

Castilla y León baja así a 0 el índice de riesgo potencial (IGR) de dos incendios en la región, junto con el de El Barraco (Ávila), aunque permanece en el 1 el de Caboalles de Arriba (León).

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En el incendio en el término Caboalles, dependiente del municipio de Villablino y que se declaró el pasado 7 de julio probablemente por la caída de un rayo, han trabajado un total de 52 medios, con once medios que se ocupan de sofocar las llamas en este momento.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha indicado en su perfil de X que continúan los trabajos en "en zonas de elevada pendiente y rodeados de matorral, realizando una línea de remate".

En la extinción del fuego de El Barraco, que llegó a tener un nivel de peligrosidad 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902, han pasado un total de 63 medios y ahora más de una veintena trabajan en la contención del fuego y evitar que se reavive.

Según han confirmado fuentes de la Junta de Castilla y León a la Agencia EFE, el fuego habría calcinado más de 250 hectáreas desde que se declaró.

Los otros incendios activos con IGR 0 son Ribota de Sajambre, Canseco y Remolina y La Faba-Barguelas, los cuatro últimos en la provincia de León.

Está controlado el de Carrión de los Condes (Palencia). EFE

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