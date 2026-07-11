El corto 'Polígono X' del leonés Néstor López, gana el festival de cine de l'Alfàs del Pi

l'Alfàs del Pi (Alicante), 11 jul (EFE).- El corto "Polígono X" grabado en un barrio real prácticamente en su totalidad en plano secuencia por el leonés Néstor López se ha alzado con el Faro de Plata del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante), dotado con 4.000 euros.

En la gala de clausura de este sábado del veterano y prestigioso festival, "Polígono X" se ha llevado el principal premio de la 38a. edición que ha repartido 9.500 euros en premios y al que han concurrido 1.014 cortos, de los que fueron seleccionados 21 finalistas.

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El cortometraje de López (León, 1992), quien ya ha ganado dos Goya con los cortos "Mamá" y "Semillas de Kivu", dura 15 minutos y cuenta en el reparto con Juan José Ballesta, Guillermo Hego y Deividis de Jesús, entre otros. Con el éxito en l'Alfàs del Pi se clasifica directamente para la próxima edición de los Goya y también para los Premios Fugaz de 2027. El faro de plata ha sido entregado al director por el alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques.

La historia de "Polígono X" se sitúa en las canchas de fútbol de una barriada periférica, donde un grupo de jóvenes locales liderados por 'Rana' se siente humillado tras perder repetidamente contra los jóvenes brasileños del barrio vecino, y el conflicto deportivo escala rápidamente a un partido de fútbol 5x5 que se transforma en un microcosmos de tensiones sociales, disputas territoriales, identidades cruzadas y deseo de pertenencia.

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Al recoger el Faro de Plata, López ha explicado que lo que hace grande a un festival es que cuide al cineasta y ha añadido que l'Alfàs es "mucho más grande" que otros muchos certámenes. Y ha dedicado la distinción al equipo, especialmente a las 17 personas que cortaban calles en la grabación del plano secuencia y sin los cuales no habría sido posible "Polígono X".

El segundo galardón ha recaído en "Una Vocal", de Polo Menárguez; y el tercero en el corto "Homing" de Hansel Rodrigues y Lizzie Atherton, quienes han excusado su ausencia con un vídeo desde Edimburgo, donde se encuentran en una boda.

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Además, el premio al mejor actor ha recaído en Guillermo Hego por el cortometraje "Polígono X", de Néstor López; y el galardón a la mejor actriz ha sido ex-aequo para Sonia Almarcha y Mirela Balic por sus papeles en "Una Vocal", de Polo Menárguez; mientras que Guillermo de Oliveira ha recibido la Mejor Dirección por su trabajo en el corto "Cara de Cona".

El galardón al mejor corto de Animación, dotado con 1.000 euros, ha sido para "Pobre Marciano", de Álex Rey; al Guión para Polo Menárguez por "Una Vocal"; y a la Fotografía a Almudena Sánchez por su labor en "Ultramarino", de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti.

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La distinción "Tu móvil de cine", dotado con 300 euros para cortos de hasta 90 segundos rodados en zonas reconocibles de l'Alfàs del Pi, ha sido para "Records d'Estiu", de Carla Borselli; y el mejor trabajo dirigido por una mujer y con perspectiva de género, otorgado por Huellas de Mujer, ha sido para "Loquita por ti" de Greta Díaz Moreau.EFE