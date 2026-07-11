Espana agencias

El corto 'Polígono X' del leonés Néstor López, gana el festival de cine de l'Alfàs del Pi

Guardar
Google icon

l'Alfàs del Pi (Alicante), 11 jul (EFE).- El corto "Polígono X" grabado en un barrio real prácticamente en su totalidad en plano secuencia por el leonés Néstor López se ha alzado con el Faro de Plata del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante), dotado con 4.000 euros.

En la gala de clausura de este sábado del veterano y prestigioso festival, "Polígono X" se ha llevado el principal premio de la 38a. edición que ha repartido 9.500 euros en premios y al que han concurrido 1.014 cortos, de los que fueron seleccionados 21 finalistas.

PUBLICIDAD

El cortometraje de López (León, 1992), quien ya ha ganado dos Goya con los cortos "Mamá" y "Semillas de Kivu", dura 15 minutos y cuenta en el reparto con Juan José Ballesta, Guillermo Hego y Deividis de Jesús, entre otros. Con el éxito en l'Alfàs del Pi se clasifica directamente para la próxima edición de los Goya y también para los Premios Fugaz de 2027. El faro de plata ha sido entregado al director por el alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques.

La historia de "Polígono X" se sitúa en las canchas de fútbol de una barriada periférica, donde un grupo de jóvenes locales liderados por 'Rana' se siente humillado tras perder repetidamente contra los jóvenes brasileños del barrio vecino, y el conflicto deportivo escala rápidamente a un partido de fútbol 5x5 que se transforma en un microcosmos de tensiones sociales, disputas territoriales, identidades cruzadas y deseo de pertenencia.

PUBLICIDAD

Al recoger el Faro de Plata, López ha explicado que lo que hace grande a un festival es que cuide al cineasta y ha añadido que l'Alfàs es "mucho más grande" que otros muchos certámenes. Y ha dedicado la distinción al equipo, especialmente a las 17 personas que cortaban calles en la grabación del plano secuencia y sin los cuales no habría sido posible "Polígono X".

El segundo galardón ha recaído en "Una Vocal", de Polo Menárguez; y el tercero en el corto "Homing" de Hansel Rodrigues y Lizzie Atherton, quienes han excusado su ausencia con un vídeo desde Edimburgo, donde se encuentran en una boda.

Además, el premio al mejor actor ha recaído en Guillermo Hego por el cortometraje "Polígono X", de Néstor López; y el galardón a la mejor actriz ha sido ex-aequo para Sonia Almarcha y Mirela Balic por sus papeles en "Una Vocal", de Polo Menárguez; mientras que Guillermo de Oliveira ha recibido la Mejor Dirección por su trabajo en el corto "Cara de Cona".

El galardón al mejor corto de Animación, dotado con 1.000 euros, ha sido para "Pobre Marciano", de Álex Rey; al Guión para Polo Menárguez por "Una Vocal"; y a la Fotografía a Almudena Sánchez por su labor en "Ultramarino", de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti.

La distinción "Tu móvil de cine", dotado con 300 euros para cortos de hasta 90 segundos rodados en zonas reconocibles de l'Alfàs del Pi, ha sido para "Records d'Estiu", de Carla Borselli; y el mejor trabajo dirigido por una mujer y con perspectiva de género, otorgado por Huellas de Mujer, ha sido para "Loquita por ti" de Greta Díaz Moreau.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El incendio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar

Las favorables condiciones meteorológicas del sábado han abierto “una ventana de oportunidad”

El incendio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031