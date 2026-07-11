Espana agencias

El conjunto español se cuelga la medalla de bronce en el concurso completo

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El conjunto español de gimnasia rítmica no pudo seguir el ritmo de Brasil, que deslumbró con sus dos ejercicios, y tuvo que conformarse con la tercera plaza en el concurso completo de la prueba de la Copa del Mundo que se disputa en la ciudad italiana de Milán.

Si tras la jornada del viernes el equipo español, vigente campeón de Europa, figuraba en la segunda plaza de la clasificación igualado a 28,050 puntos con Brasil, plata en el último Mundial, tras un magnífico ejercicio de cinco pelotas, este sábado las de Alejandra Quereda no pudieron defender su posición.

PUBLICIDAD

Los pequeños errores que cometió durante su ejercicio de tres aros y dos pares de mazas impidieron al conjunto español no sólo seguir el ritmo de Brasil, que se impuso con un total de 56,050 puntos, sino evitar la remontada de China, la vigente campeona olímpica, que se colgó la plata con una nota final de 55,850.

La misma nota que logró España, pero que tuvo que conformarse con el tercer escalón del podio, por su peor nota de ejecución con relación al quinteto chino.

PUBLICIDAD

Un resultado del que el equipo español tratará de resarcirse este domingo en la finales por aparatos, a las que accedió con la segunda mejor nota en el caso del ejercicio de cinco pelotas y con la cuarta en el de tres aros y dos pares de mazas.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El incencio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar

Las favorables condiciones meteorológicas del sábado han abierto “una ventana de oportunidad”

El incencio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031