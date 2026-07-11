El conjunto español se cuelga la medalla de bronce en el concurso completo

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El conjunto español de gimnasia rítmica no pudo seguir el ritmo de Brasil, que deslumbró con sus dos ejercicios, y tuvo que conformarse con la tercera plaza en el concurso completo de la prueba de la Copa del Mundo que se disputa en la ciudad italiana de Milán.

Si tras la jornada del viernes el equipo español, vigente campeón de Europa, figuraba en la segunda plaza de la clasificación igualado a 28,050 puntos con Brasil, plata en el último Mundial, tras un magnífico ejercicio de cinco pelotas, este sábado las de Alejandra Quereda no pudieron defender su posición.

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Los pequeños errores que cometió durante su ejercicio de tres aros y dos pares de mazas impidieron al conjunto español no sólo seguir el ritmo de Brasil, que se impuso con un total de 56,050 puntos, sino evitar la remontada de China, la vigente campeona olímpica, que se colgó la plata con una nota final de 55,850.

La misma nota que logró España, pero que tuvo que conformarse con el tercer escalón del podio, por su peor nota de ejecución con relación al quinteto chino.

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Un resultado del que el equipo español tratará de resarcirse este domingo en la finales por aparatos, a las que accedió con la segunda mejor nota en el caso del ejercicio de cinco pelotas y con la cuarta en el de tres aros y dos pares de mazas.EFE