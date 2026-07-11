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Dani Martín cierra Portamérica con el deseo de una casa en Galicia cuando bajen de precio

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Portas (Pontevedra), 11 jul (EFE).- El cantante Dani Martín ha cerrado este sábado el Portamérica, festival de música y alta cocina que se celebra en Portas (Pontevedra), con el deseo de adquirir una vivienda en Galicia en cuanto bajen los precios.

"Quiero comprar una casa aquí, pero está puto caro. Te metes en el Idealista ese y flipas. Un colega que se dedica a esto me ha dicho que después del verano las bajan", por lo que esperará, aunque ya tiene 49 años, ha destacado, convencido de que ya ha vivido más por detrás que lo que le queda por delante.

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Se ha dirigido a un amigo que estaba entre el público, el escritor Manuel Jabois, para que le eche una mano, porque adora su tierra por su cultura y gastronomía. También por la respuesta del público en las cuatro veces, con hoy, que ha pisado suelo gallego en este año 2026.

"Y ya no os hago más la pelota", ha dicho, para seguir con lo que mejor sabe: cantar.

Como ha dejado de fumar, ha espetado: "¿Os imagináis dentro de 40 años cantando 'las zapatillas'? Pues ya los digo yo que no". Entre el aforo, risas.

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Antes que Martín han actuado Amaia y Xoel López, en una jornada final con un recinto a rebosar en la que hubo un parón por una tormenta con granizo que obligó a un descanso tras el cual había incluso más gente que antes del adverso meteorológico.

Hubo luego más descarga eléctrica pero ya de otro modo.

El Portamérica, organizado por la promotora Esmerarte, ha tenido otro gran éxito con su ShowkRocking comisariado desde su primera edición, y ya van catorce, por el conocido chef Pepe Solla. EFE

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