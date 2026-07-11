Borja Jiménez y Samuel Navalón no fallaron en Manzanares

Manzanares (Ciudad Real), 11 jul (EFE).-Tanto Borja Jiménez como Samuel Navalón salieron a hombros en Manzanares, cortando dos y tres orejas respectivamente, poniendo pulso a las nobles aunque sosas embestidas de una corrida de Las Ramblas en la que David de Miranda no tuvo lote propicio.
Mala pinta tenía lo que ofrecía el primero, tambaleante en los dos primeros tercios. Sin embargo, con confianza por parte del palco, que lo aguantó, el buen trato dispensado por Borja Jiménez, y porque el de Las Ramblas tuvo el fondo necesario dentro pudimos disfrutar de una faena templada y de enorme pulso del torero sevillano.
PUBLICIDAD
Un Jiménez que no pudo apretar a su enclasado antagonista por abajo, pero que puso a prueba -con éxito- su delicadeza manejando la muleta, a veces en entredicho. Y como, además, mató a la primera, paseó una oreja.
En el cuarto faltó toro, por lo que Jiménez tuvo que optar por el arrimón y los alardes, varios de rodillas y de espaldas, cuando la mecha del de Las Ramblas se acabó, que fue pasadas tres tandas. Finalmente le arrancó la oreja a pesar del inicial fallo a espadas, con el toro hecho un marmolillo.
PUBLICIDAD
Samuel Navalón arreó y pulseó a partes iguales frente al tercero, al que recibió con dos largas cambiadas de rodillas y que embistió sin excesiva convicción, además de hacerlo a media altura. El torero valenciano se la dejó en la cara a su altura y tiró de las embestidas sutilmente, tumbándolo contundentemente, a toro parado, al primer envite, recibiendo dos orejas.
El valenciano repitió patrón punto por punto en el sexto bis, justo de raza aunque manejable, si bien en este caso el trofeo quedó en singular.
PUBLICIDAD
En cuanto a David de Miranda, el onubense se enfrentó a un toro manejable en su primer turno (segundo de la tarde) y, después de un entonado recibo a la verónica, lo pasó con verticalidad y acople intermitente, arrimándose en el tramo final y, a la postre, fallando a espadas.
No tuvo opción de desquitarse ante el desfondado quinto, al que, eso sí, De Miranda propinó un sopapo notable con la espada.
FICHA TÉCNICA:
Plaza de toros de Manzanares (Ciudad Real). Corrida de toros. Menos de media entrada. Se lidiaron seis toros de Las Ramblas (sexto como sobrero), desigualmente presentados. Primero de gran calidad aunque flojo. Manejables segundo y tercero. De fondo justo el cuarto. Desrazado el quinto, pitado en el arrastre. Manejable el sexto.
PUBLICIDAD
Borja Jiménez (de malva y oro): Estocada entera desprendida (oreja tras aviso); pinchazo y media arriba (oreja tras aviso).
David de Miranda (de burdeos y azabache): Dos pinchazos y estocada entera desprendida (ovación con saludos); buena estocada entera arriba (ovación con saludos).
Samuel Navalón (de malva y oro): Estocada entera arriba (dos orejas); estocada entera arriba (oreja).
Bien Javier Perea banderilleando al tercero, y Juan Carlos Rey al cuarto.
Borja Jiménez y Samuel Navalón salieron a hombros.EFE
1011027
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD