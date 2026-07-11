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Autorizan el regreso de más de 600 evacuados por el incendio forestal de Almería

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Almería, 11 jul (EFE).- El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas a causa del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín (Almería).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, la autorización para la vuelta paulatina de los desalojados beneficia a los residentes de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y a los usuarios del camping de Los Gallardos.

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Esta decisión se ha podido adoptar gracias a que el intenso trabajo de ataque realizado por los efectivos de extinción durante toda la jornada ha permitido estabilizar gran parte del perímetro del fuego, consolidando el avance hacia la normalidad.

La estabilización del perímetro confirma la "perspectiva favorable" que ha adelantado poco antes el ministro Félix Bolaños durante una comparecencia desde el puesto de mando.

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Tras realizar una inspección sobre el terreno, el ministro ha detallado que el fuego no ha incrementado su perímetro durante el día, manteniendo la superficie afectada en 6.600 hectáreas, y ha constatado que la inmensa mayoría de las viviendas de la zona han quedado a salvo de las llamas.

Antes de autorizarse estos primeros retornos, el operativo contabilizaba alrededor de 1.400 personas desalojadas, ya reubicadas íntegramente en casas de familiares, segundas residencias o establecimientos hoteleros, cuyo coste asumirá el Gobierno central.

Mientras la situación mejora sobre el terreno, las autoridades mantienen la cautela respecto a las doce víctimas mortales que ha dejado el siniestro, a la espera de que culminen los trabajos de identificación por parte de los forenses. EFE

mma/luc

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