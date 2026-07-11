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Anastacia no deja nada en el tintero en Cap Roig

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Mariona Fontsere

Calella de Palafrugell (Girona), 11 jul (EFE).- Anastacia arrasó en el Festival de Cap Roig (Calella de Palafrugell, Girona) este domingo por la noche, con un concierto en el que no dejó nada en el tintero y repasó todos los éxitos.

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El auditorio del Festival de Cap Roig, organizado por Clipper’s live y CaixaBank, recibió con calidez a la cantante estadounidense, que demostró ser todavía una de las mejores voces del pop-rock.

Antastacia, que conserva intacto un carisma indiscutible, irrumpió en el escenario al ritmo inconfundible de 'One Day in Your Life', que arrancó las primeras ovaciones de la noche antes de interpretar 'Now or Never'. La cantante norteamericana saludó en español y aseguró que se sentía "muy afortunada de estar aquí, esto es como un paraíso".

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Después de un comienzo enérgico, el recital prosiguió con 'Staring at the Sun', una pieza más reciente que anunció que sería una noche con un repertorio variado. 'Paid My Dues', uno de sus grandes éxitos, sonó a continuación y consiguió levantar al público.

El concierto continuó in crescendo con 'Sick and Tired', otra canción imprescindible que el auditorio cantó a coro, antes de que Anastacia presentara su banda, que incluso interpretó 'La Macarena'.

Para los fans de los primeros discos, la interprete deslumbró cantando 'Made for Lovin' You' en un escenario rodeado de jardines y con el mar Mediterráneo de fondo, justo antes de 'I Can Feel You', con un tono más moderno que demostró su evolución.

El momento festivo dio paso a 'Heavy on My Heart', una balada personal que hizo vibrar al auditorio, y la ovacionada 'You’ll Never Be Alone'. Con 'I Belong To You', el popular dueto con Eros Ramazzotti adaptado al español para el directo, Anastacia emocionó a todos los asistentes.

También reivindicó su faceta más rockera con un cambio de vestuario y una versión de la mítica 'Sweet Child o’ Mine'. La banda que acompaña a la cantante se coronó con una exhibición de talento y virtuosismo.

Encarando la recta final del concierto, escogió 'Boxer', una pieza reciente con un mensaje de superación, y 'Stupid Little Things', la canción de retorno de Anastacia después de superar un cáncer de mama. Con 'Left Outside Alone', uno de sus grandes himnos, el concierto llegó a un punto culminante y Anastacia se despidió.

Pero todavía faltaban los bises y no podía faltar 'Not That Kind', el tema que dio nombre a su álbum de debut en el año 2000 y también a esta última gira. 'I’m Outta Love', el gran éxito mundial, fue el momento álgido de la noche y el público, en pie, cantó a pulmón.

Para despedirse definitivamente, Anastacia cantó 'Left Outside Alone' a capella, demostrando una voz excelente y sellando una conexión inquebrantable con su público. Fue el punto y final de un recital emotivo y potente con el que demostró que sigue siendo una de las grandes voces del pop-rock.

El Festival de Cap Roig terminará el 18 de agosto de la mano de Miguel Ríos después de ver desfilar por sus jardines a artistas de renombre como Rick Astley, Diana Krall, Antonio Orozco, Valeria Castro, Luz Casal o Ana Torroja.EFE

asm/plv

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