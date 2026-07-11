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2-0. España conquista su décima corona continental

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La selección española conquistó su décimo título de campeón de Europa sub 19, tras imponerse este sábado por 2-0 a Alemania en una final que supuso la culminación a un magnifico torneo, en el que los de Paco Gallardo no sólo saldaron con victorias todo sus partidos, sino que cerró el torneo sin encajar ni un tanto y contabilizar diecinueve dianas a favor.

Espectaculares cifras que no impidieron a España sufrir para doblegar a un combativo conjunto germano, que en poco o nada se pareció al equipo que cayó hace una semana por un contundente 4-0 ante los jóvenes internacionales españoles.

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Que el encuentro iba a ser totalmente distinto ya quedó claro desde la alineaciones. De hecho, en el equipo alemán tan sólo repitió uno de los once jugadores que actuaron de inicio en el partido que puso final a la fase de grupos, el centrocampista Boris Mamuzah Lum.

Un choque en el que España, como a lo largo de todo el campeonato, apenas concedió una ocasión a su rival, lo que permitió a los internacionales españoles llegar a la final sin encajar ni un solo gol en todo el torneo.

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Fortaleza defensiva que se empeño en poner a prueba el delantero Otto Stange, una de las novedades del equipo alemán, que obligó a tirar de reflejos al guardameta español hasta en dos ocasiones, a los nueve y a treinta minutos, para impedir el tanto germano.

Un panorama al que no estaba acostumbrado el equipo español que no sólo no había concedido gol alguno a lo largo del todo el torneo, sino que había superado con claridad a todos sus rivales, como atestiguan las diecisiete dianas logradas en cuatro partidos

Toda una prueba de madurez para los internacionales españoles que poco a poco fueron limitando las peligrosas transiciones del conjunto germano, hasta adueñarse por completo del encuentro y del balón.

Un dominio que no tardó en traducirse en ocasiones de gol, ya que si sólo el larguero evitó que Hugo López pusiera en ventaja a la selección española a los treinta y nueve minutos, nada pudo impedir que cinco minutos más tarde el delantero del Villarreal firmase el 1-0.

López demostró su viveza en el interior del área al recoger un balón rechazado por el poste tras un remate de Dani Yánez, tras una bonita combinación con Thiago Pitarch, que volvió a demostrar sus cualidades como asistente.

Un gol que pareció liberar definitivamente a España que arrancó la segunda parte dispuesta a sentenciar definitivamente la contienda. Una ambición que no tardó en encontrar su premio ya que a los tres minutos de la reanudación llegó el segundo tanto español.

Obra del central Mario Rivas que estableció a los cuarenta y ocho minutos el 2-0 al cabecear a las redes un saque de esquina botado por Yáñez.

Un marcador que propició un sinfín de cambios en los siguientes minutos que parecieron sentar mejor a los germanos que al equipo español, que perdió un poco el control del partido con la salida del terreno de juego de Quim Junyent y Xavi Espart.

Pero España también sobrevivió al ida y vuelta el que se convirtió el choque, gracias en gran medida al acierto del portero Manu González, que ayudado por el poste, impidió a los cincuenta y siete minutos que Moritz Reimers impidió que Alemania se acercase en el tanteador.

No sería la última intervención del cancerbero del Betis que en el setenta y ocho volvió a lucirse a un remate de Francis Onyeka, para sentenciar el triunfo de un equipo español que no sólo se coronó nuevo campeón de Europa, sino que se alzó con el titulo tras ganar todos su partidos y sin encajar ni un solo gol.

Ficha técnica:

2 - España: Manu González; Fortea, Mario Rivas, Cuenca, Salinas; Quim Junyent (Antañón, m.73), Xavi Espart (Zárate, m.73), Thiago Pitarch (Anxo Rodríguez, m.88); Yáñez (Diallo, m.64), Hugo López (Sergio Esteban, m.64) y Morante

0 - Alemania: Hellstern; Nink (Engelns, m.64), Schmetgens, Erlein, Pinto Pedrosa; Culbreath, Catovic, Mamuzah Lum; Reimers (Fields, m.59), Onyeka y Stange (Poller, m.64)

Goles: 1-0, m.44: Hugo López. 2-0, m.48: Mario Rivas.

Árbitro: Sam Barrott (ENG). Mostró tarjeta amarilla a Xavi Espart y Antañón por España; y a Fields por Alemania.

Incidencias: Final del Europeo sub 19 disputado en el estadio The Racecourse Ground de Wrexham (Gales). EFE

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