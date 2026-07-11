1-2. El Benfica pierde ante el Flamengo en el primer partido sin José Mourinho

Lisboa, 11 jul (EFE).- El Benfica perdió este sábado por 1-2 ante el Flamengo brasileño en un amistoso disputado en el Estadio del Algarve, en el sur de Portugal, que supuso el primer partido del técnico Marco Silva desde que se hizo cargo del equipo tras la marcha de José Mourinho al Real Madrid.

El Flamengo, que se encuentra a mitad de su campeonato, se mostró más entonado frente a este 'nuevo' Benfica y fue el primero en marcar, en el tiempo añadido de la primera parte, con un gol del exjugador del Atlético de Madrid Samuel Lino, tras un centro desde la derecha del ex del Betis Emerson Royal.

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La ventaja del campeón brasileño duró escasos segundos, ya que, inmediatamente después, las 'águilas' empataron gracias a un penalti transformado por el griego Vangelis Pavlidis.

El Flamengo volvió a ponerse por delante en el minuto 69 con un tanto similar al primero, esta vez con un centro de Lino que Wallace Yan remató a puerta para el 1-2 final y la conquista del Trofeo del Algarve.

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A pesar del carácter amistoso del encuentro, el partido tuvo varios momentos de tensión y no fue fácil para el argentino del Benfica Gianluca Prestianni, que fue objeto de varias faltas por parte de los rivales y fue abucheado constantemente por la enorme cantidad de aficionados 'flamenguistas' presentes en las gradas.

Esto una temporada después de los incidentes ocurridos con el jugador del Real Madrid y ex del Flamengo Vinícius Júnior, que acusó al extremo del equipo portugués de proferir insultos racistas durante un choque de la Liga de Campeones.

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El Benfica continuará su preparación para la próxima campaña el día 17, también en el Algarve, frente al Villarreal, mientras que el Flamengo regresará a Brasil, donde el 18 disputará un amistoso contra el Olimpia paraguayo antes de retomar las competiciones oficiales. EFE