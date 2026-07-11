1-1. Noruega e Inglaterra empatan al descanso

Redación Deportes, 11 jul (EFE).- Las selecciones de Noruega e Inglaterra empatan 1-1 al final del primer tiempo del partido de cuartos de final que se juega este sábado en el estadio Hard Rock de Miami.

Noruega se adelantó con un golazo de Andreas Schejelderup a los 35 minutos y Jude Bellingham igualó a los 45+2 con un disparo cruzado.

El vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles en semifinales frente al ganador del que más tarde jugarán Argentina y Suiza. EFE