1-1. Noruega e Inglaterra empatan al descanso

Redación Deportes, 11 jul (EFE).- Las selecciones de Noruega e Inglaterra empatan 1-1 al final del primer tiempo del partido de cuartos de final que se juega este sábado en el estadio Hard Rock de Miami.
Noruega se adelantó con un golazo de Andreas Schejelderup a los 35 minutos y Jude Bellingham igualó a los 45+2 con un disparo cruzado.
El vencedor de este encuentro se medirá el próximo miércoles en semifinales frente al ganador del que más tarde jugarán Argentina y Suiza. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio
Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores
Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio
Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores
Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026
Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
El incendio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar
Las favorables condiciones meteorológicas del sábado han abierto “una ventana de oportunidad”
MÁS NOTICIAS