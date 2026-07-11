1-0. Un gol de penalti resuelve el primer amistoso de la pretemporada del Sevilla

Sevilla, 11 jul (EFE).- El Sevilla ha ganado este sábado por la mínima su primer amistoso la pretemporada al Juventud Torremolinos, de la Primera RFEF, un partido disputado a puerta cerrada en la ciudad deportiva Cisneros Palacios resuelto por un tanto de penalti de Sierra al comienzo del segundo periodo.

Dos de los futbolistas que trabajan desde hace una semana a las órdenes de Luis García Plaza, el delantero nigeriano Akor Adams y el lateral zurdo hispano-argentino Joaquín Martínez 'Oso', no disputaron este encuentro debido a que se negocian sus respectivos traspasos al Venezia FC y al AC Fiorentina italianos.

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La primera mitad fue floja por ambos conjuntos, especialmente por parte de un Sevilla inoperante en ataque cuyo jugador más peligroso fue el juvenil Manuel Ángel, que protagonizó los dos únicos remates: un cabezazo flojo a las manos del portero y un tiro desde el punto de penalti, tras pase de Suazo, demasiado cruzado.

En estos primeros 45 minutos, jugaron los primeros minutos con la camiseta de su nuevo equipo el defensor senegalés Arouna Sangante y el centrocampista Jon Guridi, mientras que el tercer refuerzo estival del Sevilla, el lateral diestro Juan Iglesias, entró en el segundo periodo.

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Los sevillistas se mostraron mucho más incisivos al regreso del vestuario gracias a la energía que insuflaron los muchos canteranos que introdujo García Plaza en un once totalmente remozado y que no tardó ni cinco minutos en adelantarse en el marcador gracias a un penalti forzado por Jesús Cruz y transformado por Miguel Sierra.

El autor del gol, que disputó la temporada pasada cinco partidos con el primer equipo, dejó sólo en dos ocasiones a Ibra Sow delante del portero, pero el atacante senegalés lanzó alta la vaselina con la que intentó marcar en la primera acción y se estrelló con el portero Cuenca en la segunda.

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Luis García Plaza alineó de inicio en este amistoso a Alberto Flores; Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Juanlu, Peque, Manuel Ángel; e Isaac. También jugaron Romero, Pedrosa, Juan Iglesias, Ibra Sow, Jesús Cruz, Jesuli, Mario Díaz, Sierra, Guillén, Altonzano e Iker Muñoz. EFE

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