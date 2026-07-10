Brad Pitt, Penélope Cruz y Javier Bardem entre el público de España-Bélgica en Los Ángeles

Inglewood (EE.UU.), 10 jul (EFE).- El actor estadounidense Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae y la dupla española Javier Bardem y Penélope Cruz se encontraban este viernes entre los asistentes al encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica en el Estadio de Los Ángeles.

Las estrellas de Hollywood españolas volvieron a estar presentes entre el público para animar a La Roja, como ya hicieron en el partido de dieciseisavos contra Austria, al que se sumó el cantante de la célebre banda británica Oasis, Noel Gallagher.

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Entre los aficionados también se encontraba el actor estadounidense Timothée Chalamet, el mexicano Diego Boneta ('Rock of Ages'), o el ruso Yura Borisov, conocido por su interpretación en la oscarizada 'Anora', según un documento distribuido por FIFA. EFE