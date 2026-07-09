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Verónica Barbero asegura que no se ve como candidata de Sumar y rechaza las críticas de Lara Hernández en su marcha

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La portavoz de Sumar en el Congreso y aspirante a cocoordinadora de la organización, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado este jueves que nunca se ha visto en el papel de candidata a las elecciones generales, si bien ha deslizado que hay cosas a las que no se puede "decir que no" por "responsabilidad". Además, ha dicho no compartir las "críticas" vertidas por la exdirigente Lara Hernández, quien denunció una "campaña de desprestigio" en su contra al dimitir de sus cargos en Sumar la semana pasada.

Así lo ha explicado, durante una entrevista a Radio Nacional recogida por Europa Press, la diputada gallega a dos días de la Asamblea convocada por Sumar para este sábado en la que se votará la única candidatura que se ha presentado para dirigir la organización, la que ella comparte con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa García.

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Preguntada si, además, aspira a convertirse en cartel electoral de las generales, ha subrayado que la decisión sobre la persona que lidere esa candidatura se adoptará "colectivamente". "Creo que hay cuestiones a las que no puedes decir que no por responsabilidad, pero, francamente, soy muy sincera, yo nunca me he visto en ese papel", ha señalado.

Así, ha incidido en que la decisión corresponderá a todas las organizaciones que integren la candidatura, convencida de que "la inteligencia de varias personas o varias organizaciones es muy superior a la de cada una de sus partes".

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ASUMIR CARGOS POR RESPONSABILIDAD

Barbero ha hecho hincapié en que el suyo es "un trabajo en equipo" y ha recordado que cuando accedió a la Portavocía del grupo plurinacional en el Congreso, sustituyendo al dimitido Íñigo Errejón, lo hizo "por responsabilidad" y que no sólo se lo pidió la vicepresidenta Yolanda Díaz sino el resto de organizaciones que integran Sumar.

Preguntada si ha pedido consejo a Díaz para su futura labor en la dirección de Movimiento Sumar, la que fuera directora general de Trabajo ha destacado lo mucho que ha aprendido de quien considera la "gran referente" de la organización de izquierda. "Va a seguir con nosotras", ha garantizado.

Además, ha quitado hierro a la última crisis que ha vivido su organización con la dimisión de Lara Hernández, que dejó sus cargos el pasado 1 de julio tras archivarse la denuncia de acoso laboral en su contra.

Barbero se ha limitado a indicar que no comparte las "críticas" vertidas por Hernández, quien denunció una campaña interna para desacreditarla. "Nunca me he pronunciado sobre los procedimientos y no lo voy a hacer ahora, tanto por respeto a las personas que integran los órganos internos como a las que se ven involucradas en los mismos", se ha justificado.

EN TODOS LOS CAMINOS HAY "CURVAS"

Y ha añadido que todas las organizaciones encuentran "curvas" en su camino. "Todas las organizaciones tienen vida interna y en algunas se hace externa con más frecuencia que en otras. Nosotras somos una organización muy jovencita, tenemos tres años, nos estamos asentando", ha argumentado, remarcando que lo importante es "no perder el objetivo" pese a las "curvas" que puedan surgir y que, ha dicho, no le "preocupan ni como dirigente ni como militante".

Preguntada si van a cerrar esta última crisis con su cónclave del sábado, la diputada ha indicado que lo que harán será cumplir la hoja de ruta que por unanimidad el llamado grupo coordinador aprobó en marzo para llevar a cabo cambios a nivel orgánico y político con el fin de asentar su estructura, ganar mayor estabilidad orgánica y construir "un frente lo más amplio posible de izquierdas" para "seguir ganando derechos para la ciudadanía".

UN FRENTE LO MÁS AMPLIO POSIBLE

Por lo pronto, Sumar ya ha sellado un acuerdo para concurrir a las generales con Izquierda Unida, los Comunes y Más Madrid, pero Barbero ha recalcado que el reto sigue siendo "construir el frente lo más amplio posible de izquierdas para reeditar gobiernos de coalición a nivel de Estado y en todos los ámbitos territoriales".

En este contexto, ha reiterado que Sumar es la "casa grande y abierta de la izquierda" y que tienen "la mano tendida" a todas las demás fuerzas que quieran integrarse. Así, ha reivindicado el "papel fundamental" que debe tener su organización en un proyecto que, desde su punto de vista, ha de abordarse "con sentidiño y orden". "Somos expertas en esto de pegar y negociar y tenemos la cintura necesaria para llegar a acuerdos sin perder de vista nuestras prioridades", ha concluido.

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EuropaPress

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