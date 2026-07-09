Un varón de 46 años muere tras un choque frontolareal entre dos vehículos en Moraleja de Enmedio

Un varón de 46 años ha fallecido en la noche de este miércoles al jueves por causa de un choque frontolateral entre dos coches, acaecido a la altura de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio.

Los hechos han ocurrido sobre las 00.00 horas en el kilómetro 17 de la R-5, en la zona de Moraleja de Enmedio, lugar al cual los bomberos de la Comunidad de Madrid se han trasladado iniciando unas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que ha seguido el personal del SUMMA 112 hasta que ha confirmado el fallecimiento.

PUBLICIDAD

Por su parte, los dos ocupantes del otro vehículo han resultado heridos de carácter leve, aunque con traslado hospitalario para revisisión médica por la mecánica del choque y fuerte impacto.

Las circunstancias que rodean a los hechos acaecidos están en manos de la Guardia Civil, según ha preciado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD