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Un estadounidense con cornada entre los 13 heridos evacuados al hospital tras el encierro

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(Actualiza la NA4077con más información sobre los heridos)

Pamplona, 9 jul (EFE).- Trece personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el tercer encierro de los Sanfermines de este jueves, incluido un estadounidense por una cornada en el brazo izquierdo que ha tenido lugar en el tramo de Telefónica.

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Además de la cornada, se han producido politraumatismos de diversa consideración, tanto en extremidades como traumatismos craneoncefálicos.

El herido por asta de toro (H.C.O.) tiene 29 años y es estadounidense, según ha precisado la subdirectora médica asistencial de Procesos de Hospitalización y Urgentes del Hospital Universitario de Navarra, Estrella Petrina. En el posterior parte médico facilitado por el Ejecutivo Foral se apunta que reside en Navarra.

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Otro hombre (G.M.H.), de 28 años y residente en Zizur Mayor, ha sido ingresado por traumatismo, con una posible luxación en el hombro que se ha hecho en Mercaderes.

Además, un varón de 68 años (J.Z.U.) de Villava ha sido ingresado por una fractura en la extremidad inferior que se ha producido en el tramo de Telefónica.

Otro residente en Navarra (G.A.L.), de 23 años, tiene un traumatismo craneoencefálico que se ha producido en la plaza de toros.

Asimismo, un varón de 33 años (I.R.B.) que vive en Sevilla ha sido trasladado con trauma de distensión del tobillo derecho producido en Espoz y Mina. Su pronóstico es leve.

Otro herido leve (J.C.G.), hombre de 18 años residente en Villava, se ha hecho una luxación del hombro derecho en Estafeta.

Un chico de 27 años (V.C.C.) de Almazora (Castellón), con pronóstico leve, tiene un traumatismo en el hombro izquierdo que se ha producido en Espoz y Mina.

Otro traumatismo con pronóstico leve es el que afecta a un hombre de 31 años de Burlada (D.M.C.). Se ha producido en Mercaderes.

Además, un navarro de 42 años (R.E.S.) tiene una luxación en el hombro izquierdo que se ha hecho en la Bajada de Javier y cuyo pronóstico es leve.

Asimismo, un navarro de 29 años (M.C.Z.) tiene un trauma abdominal con pronóstico leve que ha tenido lugar entre Mercaderes y Estafeta.

También ha habido un navarro de 43 años (J.A.M.) ingresado con pronóstico leve por un traumatismo en la rodilla derecha que se ha hecho en Mercaderes.

Otro residente en Zizur Mayor de 25 años (D.M.B.) ha sido trasladado con un traumatismo en la extremidad superior derecha que se ha hecho en el callejón de la plaza de toros. Su pronóstico es reservado.

Finalmente, un hombre de 34 años de Castellón (A.B.S.) ha sido llevado al HUN con pronóstico leve por un traumatismo en el tramo de Telefónica.

El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores y numerosas caídas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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