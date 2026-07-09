Un estadounidense con cornada entre los 12 heridos evacuados al hospital tras el encierro

Pamplona, 9 jul (EFE).- Doce personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el tercer encierro de los Sanfermines de este jueves, incluido un estadounidense por una cornada en el brazo izquierdo que ha tenido lugar en el tramo de Telefónica.

Además de la cornada, se han producido politraumatismos de diversa consideración, tanto en extremidades como traumatismos craneoncefálicos. También ha habido al menos un traumatismo maxilofacial y un trauma abdominal, según el primer parte médico facilitados del centro hospitalario.

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El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores y numerosas caídas.EFE

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