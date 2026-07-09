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Sumar censura la "falta de respeto" de Feijóo hacia los trabajadores y su desconocimiento de la legislación laboral

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha censurado este jueves la "falta de respeto" mostrada, a su juicio, por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacia los trabajadores con sus declaraciones sobre el absentismo y las bajas en España, así como su desconocimiento de la legislación laboral. "Es gravísimo", ha dicho.

Así se ha pronunciado Barbero, en una entrevista en 'Las Mañanas de RNE' recogida por Europa Press, a propósito de las palabras pronunciadas por Feijóo en un encuentro con empresarios vascos, donde dijo que quería atajar el "cáncer" del absentismo laboral que, según sus cálculos, cuesta más de 30.000 millones de euros y hacerlo con o sin acuerdo sindical.

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La que fuera directora general de Trabajo sostiene que, con sus declaraciones, Feijóo ha mostrado "un desprecio triple": hacia a las personas enfermas de cáncer; hacia los trabajadores, por acusarles de querer tener una enfermedad o culparles por cogerse un permiso para cuidar de un familiar --lo que afecta especialmente a las mujeres--; y hacia los médicos, a los que señala como "un foco de fraude".

Además, Barbero, como inspectora de Trabajo, ha querido dejar claro al jefe de la oposición que cerca del 90% de los convenios colectivos en España recogen complementos para los trabajadores, ya sea de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional, o por contingencia común.

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Y lo ha hecho para apuntar que igual Feijóo debería "entender mejor" cómo van las relaciones laborales en nuestro país y no dedicarse a avisar a los trabajadores de que si sus planes para atajar el absentismo no cuentan con el apoyo de patronal y sindicatos, pasará a "cargarse" el diálogo social.

EL PP "SÓLO QUIERE GOBERNAR Y ARRASAR"

En este punto, ha recordado que el PP ya hizo saltar por los aires el diálogo social en 2012 para denunciar que a los 'populares' en realidad les importa "un carajo" la negociación colectiva, las empresas y los sindicatos. "Sólo quieren gobernar y arrasar", ha soltado.

Así las cosas, la portavoz de Sumar ha pedido a Feijóo que se estudie la legislación laboral y que respete a las instituciones laborales, a los trabajadores, a las personas enfermas y singularmente a las mujeres, que son al final las que mayoritariamente siguen encargándose de los cuidados. Y es que el absentismo del que se queja el líder del PP también habla de permisos que, según ha destacado, proceden de la legislación europea.

En este contexto, Barbero ha destacado que si de verdad Feijóo quiere aminorar el problema del absentismo en España abogue por establecer mejores jornadas laborales, para favorecer la conciliación, e impulse una mayor prevención de los riesgos laborales, en lugar de "cargarse" los servicios públicos, en este caso la sanidad, y luego lamentar que hay muchas listas de espera que impiden a los trabajadores incorporarse antes a sus puestos.

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EuropaPress

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