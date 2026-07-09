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Román Parrado sobre su película 'Andy': "Quiero que el público vea personas, no migrantes"

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Teresa Cànovas

Barcelona, 09 jul (EFE).- El director Román Parrado, que este viernes estrena en salas 'Andy', sobre la historia de una niña de 12 años que solo piensa en cruzar la frontera entre México y Estados Unidos pese a las adversidades y obstáculos que pueda encontrarse, espera que en su filme el público no vea a migrantes sino a personas.

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Para explicar el recorrido que hace Andy, un trayecto que cada año llevan a cabo más de 140.000 niños, Parrado viajó dos veces a México, la primera para documentarse gracias a los trabajadores de albergues y organizaciones de la zona y grabar recursos para la película, y la segunda para filmar a los actores, una vez que sabía qué experiencias quería contar.

En una entrevista con EFE, Román Parrado (Barcelona, 1977) precisa que desde el principio quería evitar hacer "una película tesis de contenido ideológico".

"La empatía tiene más fuerza que el raciocinio. No quería convencer a nadie con argumentos de que teníamos que ser más tolerantes, sino que dejaran de ver a migrantes y vieran personas. Es la única manera en que puedes empatizar con ellos", ha valorado el director.

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Así, aunque el cineasta reconoce que tenía "miedo de dar una visión muy alejada de lo que estaba pasando", Parrado, junto con un equipo de cinco personas, construyó "una historia tipo".

De esta forma, las vivencias de Andy, que durante el trayecto va acompañada por Fernando, un niño de diez años con el mismo objetivo que la protagonista, suponen un mosaico de experiencias habituales que les pasan a aquellos jóvenes que emprenden el viaje.

Mientras estaba rodando en Kabul (Afganistán) un episodio de 'Salvados', Parrado quedó conmovido filmando a una familia que vendía en un mercadillo todas sus pertenencias: "No entendía nada de lo que hablaban, pero sabía lo que pasaba porque era muy cinematográfico".

Observando el entorno y conociendo a varios protagonistas, Parrado valoró junto con el director de fotografía de 'Andy', Joan Giralt, que se debe "mezclar documental y ficción para explicar historias".

Con esta premisa cinematográfica, el director lleva a la gran pantalla "una película de aventuras" con 'Andy', en parte porque así lo viven los jóvenes que quieren cruzar la frontera.

"La historia tiene un punto de simbolismo muy raro, porque los niños lo viven como un cuento realmente. Están jugando a un juego hasta cinco minutos antes de caerse debajo del tren. No son conscientes del peligro que están viviendo".

Justo una semana después del estreno de 'Andy' llega a las salas 'La Odisea', dirigida por el británico Christopher Nolan, el clásico que narra el viaje de regreso de Ulises a la isla de Ítaca tras la Guerra de Troya.

En esta línea, Parrado ha valorado la universalidad de la trama de 'La Odisea', que cuenta la historia de "un hombre que quiere llegar a un sitio y que por el camino tiene que cruzar un territorio lleno de peligro", algo que "no es tan diferente" a aquello que hacen Andy y Fernando.

Así, según el cineasta barcelonés, "el patrón de historia que siguen todos estos migrantes es el de un viaje del héroe".

Asimismo, también destaca que, en el caso de Ulises, cuando llega a la isla de los feacios "como un vagabundo", estos, en vez de "ponerlo de patitas en la calle", "lo acogen y le dan la oportunidad de que pueda seguir su viaje".

El filme 'Andy', por lo tanto, pretende "apelar a los sentimientos universales que tenemos los humanos para que puedan empatizar con unas personas que están haciendo un viaje heroico".

Tanto Ulises como Andy comparten "una transformación muy bestia" durante sus viajes, en los cuales están constantemente obligados a tomar decisiones para sobrevivir.

Sin querer vender una tesis y deseando que el público "llegue a sus propias conclusiones", Parrado busca en 'Andy' que el espectador se olvide del "concepto del 'nosotros contra ellos': Si nos podemos identificar con ET, que es un alienígena, podemos identificarnos con Andy", concluye Parrado. EFE

(Foto)

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