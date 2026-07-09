Espana agencias

Robles condecora a 14 militares y un civil por su labor en Irak y agradece su "entrega, generosidad y compromiso"

Guardar
Google icon
Imagen MOESLRTZLFEABISUMXH4LG32JE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este jueves a 14 miembros de las Fuerzas Armadas y a un civil por su desempeño en las misiones internacionales desplegadas en Irak.

En concreto, Robles, acompañada del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, ha impuesto diez cruces del Mérito Militar con Distintivo Azul a nueve de los militares y a un civil y cinco cruces del Mérito con Distintivo Blanco a cinco militares miembros de la misión de la OTAN en Irak.

PUBLICIDAD

Durante el acto, celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, la ministra ha tenido unas palabras de reconocimiento para los miembros del contingente, a los que ha agradecido su "entrega, generosidad y compromiso, no solo con España, sino con la Humanidad".

La ministra ha destacado el "complejo" operativo de evacuación de las tropas sobre el terreno que finalizó en marzo.

DOS MISIONES, UNA LIDERADA POR ESPAÑA

España participa en dos misiones internacionales en Irak: la de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) y la operación 'Inherent Resolve', liderada por la Coalición Internacional de Lucha contra el Estado Islámico de Estados Unidos, donde permanecen efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (SOGT).

PUBLICIDAD

La OTAN reubicó en Nápoles, sede del Mando Conjunto Aliado, al personal de la misión que permanecía en Irak a finales de marzo, habida cuenta de que ese país estaba bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán. España evacuó a doscientos militares del país.

Pero no finalizó la misión, que actualmente está comandada por el teniente general Ramón Armada y tiene 13 efectivos desplegados en Nápoles. La intención de las autoridades iraquíes es retomar la NMI sobre el territorio cuando las condiciones de seguridad derivadas de la guerra de Irán mejoren.

Precisamente, Washington ha lanzado un ataque contra Irán esta noche, y las partes han roto el acuerdo de paz firmado a mediados de junio.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 julio

Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

La Guardia Civil ha localizado y arrestado al sospechoso este jueves

Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Tarifa de la luz en España este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Tarifa de la luz en España este viernes

Científicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros

Este proyecto experimental que recrea el ambiente fetal ha logrado mantener con vida durante 21 días a fetos de seis meses de gestación

Científicos españoles crean la primera placenta artificial de Europa para fetos extremadamente prematuros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita