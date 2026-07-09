Muere un motorista tras colisionar con un coche en la M-45 en Getafe (Madrid)

Madrid, 9 jul (EFE).- Un motorista ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar contra un turismo en la carretera M-45, a su paso por el término municipal de Getafe, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 7 de la citada autovía. Hasta allí se han desplazado los servicios de emergencia, donde los sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) únicamente han podido confirmar el fallecimiento del conductor de la motocicleta, ha detallado la fuente en una publicación en la red social X.

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Por su parte, efectivos de la Guardia Civil se han hecho cargo de la situación y se encuentran investigando las causas que han provocado la colisión entre ambos vehículos. EFE