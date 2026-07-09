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Moscardo: "Estoy más preparado para jugar a un gran nivel"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 9 jul (EFE).- El centrocampista brasileño Gabriel Moscardo, que llega al Espanyol cedido por una temporada por el PSG, propietario de sus derechos, afirmó que tras su paso por el Braga portugués el curso pasado está "más preparado para jugar a un gran nivel".

Moscardo recordó que, pese a empezar "muy joven" (con 17 años en el Corinthians brasileño), ha adquirido mucha experiencia en las ligas francesa (Stade de Reims, 2024-2025) y portuguesa (Braga, 2025-2026). "Es el Gabriel Moscardo más preparado de todos para ser protagonista y ayudar siempre", reflexionó.

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El brasileño definió como "técnica y muy bonita" LaLiga. "Es un fútbol que me atrae. Me voy a adaptar muy rápido y espero partidos bonitos y con intensidad. Me encanta el fútbol español, también la selección. Será un año bonito y espero que pueda sumar con mi fútbol brasileño", explicó.

En cuanto al colectivo, el futbolista señaló que la prioridad es hacer "buenos partidos y sumar puntos siempre" para quedar lo más arriba posible. En el plano individual, Moscardo apuntó que está adaptado a Europa: "Estoy preparado para jugar más en todas las partes del centro del campo".

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Moscardo, que tiene al brasileño Casemiro como referencia, no escondió su aspiración de debutar con el PSG. "Claro que tengo ese sueño, pero ahora estoy cien por cien enfocado en el Espanyol. Si juego como en el Corinthians, con alegría y personalidad, voy a tener muchas oportunidades", pronosticó.

En este sentido, el blanquiazul comentó que Luis Campos, director deportivo del club parisino, le transmite "mucha confianza". "Tanto él como Luis Enrique (entrenador del PSG) esperan de mí más minutos y ser más protagonista. Si juego más tienen la certeza de que podré jugar en el PSG", detalló.

El centrocampista se mostró encantado con Barcelona y muy satisfecho por sus primeros días como blanquiazul: "Se nota que es un gran equipo, vamos a pelear por las más altas posiciones del campeonato. Estoy contento, ya estoy con ganas de volver a la Ciudad Deportiva mañana y de disputar el primer partido".

Gabriel Moscardo confía en tener "la mejor experiencia de todas en España", después de repasar su trayectoria en el Corinthians brasileño, en el PSG francés y en el Braga portugués. "Me defino como un jugador técnico y con la voluntad de ayudar al equipo, peleo durante los 90 minutos. Lo daré todo", aseguró.

Por otra parte, el director general deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', afirmó que el brasileño era una prioridad "desde el primer momento". El gaditano explicó que el futbolista tenía "alternativas importantes" y se mostró muy "feliz y contento" de que la operación se haya concretado.

Monchi afirmó que el paso de Moscardo por el Braga portugués, también cedido por el PSG, puede ser de gran ayuda: "Le ha servido porque es un equipo muy competitivo. El Moscardo que llega aquí es mucho más maduro que el que llegó al PSG. Su proceso de adaptación no va a ser complicado". EFE

dpb/gmh/cmm

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