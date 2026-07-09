Morant afea a Feijóo que tenga "la cara dura" de hablar de absentismo laboral: "Para vago y absentista, Mazón"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenga "la cara dura" de hablar de absentismo laboral mientras el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón continúa como diputado 'popular' en Les Corts. "Para vago y absentista, Mazón", ha subrayado en alusión a su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la sede del PSPV, dos días después de que el jefe de la oposición anunciara que presentara a las próximas elecciones generales una estrategia de competitividad industrial que, entre otros factores, aborde el "sorprendente" absentismo laboral. Feijóo dijo, en un encuentro ante empresarios vascos, que se debe, "con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que calificó como "un cáncer que no podemos pagar".

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Morant ha instado al líder del PP a "pasearse por la Comunitat Valenciana para saber qué es absentismo y el coste que tuvo de 230 vidas" en la dana, en lugar de proponer que los españoles cobren menos cuando se pidan una baja médica por ausentarse de su puesto de trabajo.

"Hay que tener la cara muy dura para hablar a los valencianos de absentismo", ha aseverado, y ha cargado contra Feijóo por "mantener a Carlos Mazón como aforado" ante la justicia al ser diputado autonómico, "con sueldo, chófer y asesores" en su condición de 'expresident' y "en la militancia" del Partido Popular.

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Y ha recalcado: "Para vago y absentista laboral, Mazón. Para vago y absentista, el Consell del PP, que el día en el que la gente se estaba ahogando estaban en el Ventorro, en su casa, entregando premios o conciliando. Ellos sí que son vagos y no estuvieron donde tenían que estar, en su puesto de trabajo, y a esos los está protegiendo Feijóo; al primero, a Carlos Mazón".

Al margen de la propuesta del PP sobre el absentismo, Morant ha criticado las declaraciones que realizó Feijóo en un almuerzo de los 'populares' de la provincia de Valencia en Sueca, donde "dijo la barbaridad de que lo que le dolió en la dana fue lo mal que se ha tratado su partido", con lo que a su juicio demuestra que "no le duelen ni los muertos, ni los familiares, ni el maltrato sistemático a las víctimas".

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LA COMUNITAT VALENCIANA, "INCÓMODA PARA FEIJÓO"

También ha señalado que Feijóo, el pasado viernes en un acto en Castelló de la Plana, "entró por la puerta de atrás porque está descubriendo que la Comunitat Valenciana le es incómoda". "Lo han hecho tan mal que los ciudadanos no les quieren, y eso está haciendo que Feijóo dé por descontada la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

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Es algo que la ministra ha relacionado con las sendas enmiendas a la totalidad que han presentado PP y Vox en el Congreso al proyecto de ley orgánica impulsado por el Gobierno para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros y 11.120 millones de ellos de la deuda de la Comunitat Valenciana. Los dos partidos de la oposición reclaman la devolución de esta norma alegando que nace de acuerdos políticos bilaterales con ERC.

Dos enmiendas que, ha recalcado Morant, "no responden a los intereses de los valencianos" y que supone una forma de hacer política "muy peligrosa" para la Comunitat. "Al final, no van a gobernar para los valencianos: van a intentar sobrevivir a pesar de nosotros", ha dicho.

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Todo ello cuando ha reiterado que la Comunitat Valenciana fue "el máximo exponente" de los gobiernos compartidos entre PP y Vox, al ser el primer acuerdo que se firmó entre ambos partidos tras las elecciones autonómicas de 2023. Además, ha señalado que Vox "salvó al PP valenciano" después de la crisis de la dimisión de Mazón que, en su opinión, "debería haberse solucionado con elecciones".