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'Menos turismo, más vida' insiste en apoyar sabotajes no violentos de negocios turísticos

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Palma, 9 jul (EFE).- La plataforma 'Menos turismo, más vida' de Mallorca insiste en defender los sabotajes de baja intensidad como las pintadas y el bloqueo de cerraduras como acciones "no violentas" y herramientas legítimas de movilización social, tras la polémica por su manual contra el turismo masivo.

La organización ha asegurado este jueves en un comunicado que el documento que difundió en sus redes sociales, y que en las últimas horas se ha visto en el centro de la polémica, tan solo pretende orientar las actuaciones reivindicativas y, en ningún caso, promover la violencia.

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El sector empresarial, los sindicatos y los gobiernos central y balear expresaron su contundente rechazo al manual de esta plataforma, con propuestas de sabotaje contra negocios vinculados al turismo y al sector inmobiliario en las islas.

Incluso el ministro de Hacienda, Arcadi España, que este miércoles visitó Palma, denunció el contenido del manual y abogó por debatir sobre el modelo turístico "desde el respeto a la convivencia".

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'Menos turismo, más vida' ha alegado que la elaboración del polémico documento responde a la voluntad de orientar las acciones que ya se están produciendo hacia fórmulas más seguras frente a posibles actuaciones represivas.

También sostiene que la acción directa ha formado parte históricamente de los movimientos ecologistas y de defensa del territorio, con ejemplos como la ocupación de Sa Dragonera o las protestas para impedir una regeneración artificial de playas.

Según la plataforma, la publicación de su manual responde a la voluntad de recuperar una forma de movilización "ya conocida" para canalizar el creciente malestar social ante la falta de respuesta institucional frente a las consecuencias de la saturación turística en Mallorca.

Desde la entidad han reiterado que durante años la sociedad mallorquina ha impulsado movilizaciones, propuestas y acciones "creativas" para reclamar cambios, unas iniciativas que, como han lamentado, son ignoradas mientras se agravan problemas como la crisis de acceso a la vivienda, la gentrificación y el deterioro de los recursos naturales.

La plataforma también considera que las acciones recogidas en su manual, como realizar pintadas o introducir silicona en las cerraduras de viviendas de alquiler turístico "que incumplen la ley", no pueden calificarse de violentas.

Además, el colectivo ha puntualizado que la publicación de su manual no guarda relación con la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en Palma, con más de 80 organizaciones adheridas a la convocatoria.

En esta línea, remarca que el objetivo común sigue siendo "poner límites al turismo" y responder al avance de los procesos de turistificación en Mallorca. EFE

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