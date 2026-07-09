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Las lenguas no oficiales pero legales, como el asturiano, podrán ser especialidad docente

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(Actualiza la NA4203 con más información)

Madrid, 9 jul (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha comprometido a que el Gobierno inicie los trámites para aprobar que las lenguas no oficiales pero protegidas legalmente en sus estatutos autonómicos, como el asturiano y el eonaviego (mezcla del gallego y asturiano) sean una especialidad docente.

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Tolón, se ha reunido este jueves con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y ha anunciado que se pondrá en marcha una reforma de tres reales decretos -que no requieren pasar por las Cortes Generales- para abrir la puerta no solo al asturiano sino a otras lenguas con protección legal dentro de los estatutos de sus comunidades autónomas y que quieran ser especialidad docente.

En Asturias este reconocimiento dará estabilidad a más de 300 profesores y profesoras interinos que llevan impartiendo el asturiano y el eonaviego como lengua optativa, una asignatura que nació hace cuarenta años.

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"Es un compromiso con la diversidad lingüística del país", ha dicho Tolón tras señalar que la reforma de la normativa estatal podría estar lista el próximo Otoño.

El presidente del Principado de Asturias ha añadido que aunque haya una especialidad docente del asturiano y del gallego-asturiano, estas lenguas seguirán siendo optativas y ha incidido en que "es un día histórico" y un reconocimiento que no invade competencias sino que permitirá que "centenares de docentes puedan concurrir a una plaza en propiedad y presentarse a las oposiciones".

"Se va a aplicar a toda velocidad para hacer posible esta realidad", ha recalcado Barbón, que ha puntualizado que el estudio del asturiano ha crecido "sustancialmente" y actualmente afecta a 30.000 estudiantes.

"Lo que en Madrid parece poca cosa en Asturias se vive hoy con enorme aceptación. Son muchos los profesores afectados, que podrán prepararse esta plaza", ha incido el presidente del Principado.

La decisión del Gobierno central de reconocer esta especialidad docente de lenguas no oficiales -que sí existe para las seis cooficiales (gallego, vasco, catalán, valenciano y aranés)- se produce después de que decenas de profesores y profesoras se manifestaran frente al Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo y enviarán sus demandas al Ministerio.

También el parlamento asturiano aprobó una proposición no de ley que instaba al Principado a solicitar al Ministerio de Educación que iniciara los trámites de estos tres reales decretos, que afectan a la etapa de Infantil y Primaria, Secundaria y a las Escuelas Oficiales de Idiomas.

"Es necesario y fortalece la educación en el territorio. Gobernar es combinar mas inversión pero también con nuevas medidas que mejoran el sistema educativo y amplían derechos y oportunidades", ha señalado la ministra de Educación.

Esta modificación permitiría incorporar, junto con las lenguas cooficiales, aquellas otras lenguas españolas que, sin tener tal consideración, cuenten con protección legal.

Para hacer efectiva esta modificación, será necesario tramitar un proyecto de real decreto de modificación de los tres reales decretos y una vez completado el expediente y emitido el dictamen del Consejo de Estado, el proyecto podrá elevarse a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto para ser publicado en el BOE.

"Las modificaciones podrían estar aprobadas en 5 o 6 meses", señalan fuentes del Ministerio.

La creación de la especialidad, a efectos de su inclusión en el currículo y de su docencia en los centros, se tendrá que hacer posteriormente por la Comunidad Autónoma y entre otras lenguas protegidas legalmente también está el aragonés.EFE

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