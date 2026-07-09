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La pasión por el Mundial dispara la euforia por la música mexicana y revive a Juan Gabriel

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).- Desde que arrancó el Mundial de Fútbol en México, el pasado 11 de junio, la fiebre por el balompié ha contagiado las listas de reproducción de los mexicanos, quienes durante esta temporada mundialista han creado más de 27.170 ‘playlists’ relacionadas con el torneo, en las que predominan artistas como Juan Gabriel, Caifanes, Maná y Vicente Fernández, según cifras de Spotify.

En un comunicado compartido a EFE, la empresa de streaming de música más grande del mundo afirmó que desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica "millones de mexicanos recurrieron a su música para celebrar, esperar y creer".

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El anhelo por el triunfo estuvo reflejado en el título de las listas, ya que 3.240 recibió el nombre de "Y si sí", la famosa frase de la afición de la Selección Mexicana que apostó por la victoria de México en la Copa del Mundo.

La reproducción de estas listas estuvo marcada por artistas de origen mexicano como Los Tucanes de Tijuana, Banda MS, Luis Miguel, Los Ángeles Azules o latinos nacidos en Estados Unidos que le han cantado al sentimiento nacional como Bobby Pulido.

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Frente a la riqueza musical, el documento destacó a ‘El Divo de Juárez’, Juan Gabriel, fallecido en 2016, como "la voz del Mundial".

Especialmente por la legendaria interpretación en vivo de ‘Hasta Que Te Conocí’ (1990), la cual creció 1.685 % en Spotify durante el torneo y se convirtió en la canción más agregada a las listas de "Y si sí".

Las preferencias por ciertas canciones también estuvieron marcadas por los momentos que definieron el paso de la Selección Mexicana durante el Mundial.

Uno de ellos fue el partido contra Inglaterra, con el que el combinado nacional se despidió del torneo.

Aquella disputa estuvo ambientada por ‘Aquí No Es Así’ (1994), de la banda mexicana de rock Caifanes, un tema publicado hace más de 30 años y que el pasado domingo registró un crecimiento de 419 %.

Para el gigante global de la música, este clásico del rock mexicano adquirió un "nuevo significado" durante el Mundial al evocar frases radicadas en la identidad y la cultura como “vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor” en alusión a la selección inglesa.

Otro de los momentos más representativos del Mundial fue la ceremonia inaugural en México, durante la cual Maná se convirtió en la primera banda en presentarse con ‘Oye Mi Amor’ (1992), un clásico del rock mexicano que el 11 de junio incrementó 82 % sus reproducciones.

Las cifras también muestran que la afición adquirió el hábito de escuchar ‘El Rey’ (1971), del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, ya fallecido, al término de cada partido de la selección nacional, ya que la canción registró un aumento del 101 % en sus reproducciones.

"En la victoria y en la derrota, siguió siendo el himno que recuerda que el orgullo también se canta", apuntó Spotify sobre el clásico del género ranchero.

Entre ‘El Rey’ y ‘Mi Mayor Anhelo’, de la Banda MS, la afición también se dejó contagiar por el regional mexicano, que resonó en varias ocasiones en las gradas del Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, donde la selección mexicana disputó cuatro partidos.

Al ser coreada en las tribunas, ‘Mi Mayor Anhelo’ incrementó sus reproducciones en Spotify un 35 %. EFE

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