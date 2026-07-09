La ministra de Vivienda defiende la cultura como herramienta para fijar población

Almagro (Ciudad Real), 9 jul (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido el papel de la cultura como herramienta de desarrollo económico y social y ha asegurado que festivales como el Internacional de Teatro Clásico de Almagro constituyen una "apuesta de país" que contribuye a fijar población en el medio rural.

Rodríguez ha participado en el Museo Nacional de Artes Escénicas en la inauguración del I Encuentro de Arquitectura, Escena y Espacio Público, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el marco del festival, donde ha mantenido un diálogo con la directora del certamen, Irene Pardo.

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Durante su intervención, la ministra ha reconocido que el principal objetivo de su departamento sigue siendo facilitar el acceso a la vivienda, pero ha insistido en que la arquitectura y la cultura también forman parte de las responsabilidades del Ministerio, y ha vinculado directamente la actividad cultural con el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación.

En esa línea, ha considerado que iniciativas como el Festival de Almagro representan una oportunidad para generar actividad económica durante todo el año, y que "son una oportunidad de vida, de empleo, para todo el año, una garantía de que aquí hay gente que querrá seguir viviendo".

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Rodríguez ha añadido que el Gobierno ha incorporado ayudas específicas para la rehabilitación de viviendas en cascos históricos, con subvenciones de hasta 50.000 euros destinadas a preservar el patrimonio arquitectónico de los municipios, y ha abogado por crear "oportunidades".

Por su parte, la directora del Festival, Irene Pardo, ha explicado que el encuentro nace de la voluntad de relacionar la arquitectura con las artes escénicas en una ciudad como Almagro, donde el patrimonio forma parte esencial de la identidad del certamen.

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"Apareció esa idea que ahora parece muy normal o muy lógica", ha señalado la directora, "que era mezclar artes escénicas y arquitectura mucho más en el contexto de la ciudad de Almagro".

Tras el diálogo de la ministra con la directora se ha celebrado la mesa 'Arquitectura, escena y espacio público de Almagro', que ha moderado la directora general de Agenda urbana y Arquitectura, Maite Verdú. EFE

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