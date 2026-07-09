Espana agencias

La ministra de Vivienda defiende la cultura como herramienta para fijar población

Guardar
Google icon

Almagro (Ciudad Real), 9 jul (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido el papel de la cultura como herramienta de desarrollo económico y social y ha asegurado que festivales como el Internacional de Teatro Clásico de Almagro constituyen una "apuesta de país" que contribuye a fijar población en el medio rural.

Rodríguez ha participado en el Museo Nacional de Artes Escénicas en la inauguración del I Encuentro de Arquitectura, Escena y Espacio Público, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el marco del festival, donde ha mantenido un diálogo con la directora del certamen, Irene Pardo.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, la ministra ha reconocido que el principal objetivo de su departamento sigue siendo facilitar el acceso a la vivienda, pero ha insistido en que la arquitectura y la cultura también forman parte de las responsabilidades del Ministerio, y ha vinculado directamente la actividad cultural con el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación.

En esa línea, ha considerado que iniciativas como el Festival de Almagro representan una oportunidad para generar actividad económica durante todo el año, y que "son una oportunidad de vida, de empleo, para todo el año, una garantía de que aquí hay gente que querrá seguir viviendo".

PUBLICIDAD

Rodríguez ha añadido que el Gobierno ha incorporado ayudas específicas para la rehabilitación de viviendas en cascos históricos, con subvenciones de hasta 50.000 euros destinadas a preservar el patrimonio arquitectónico de los municipios, y ha abogado por crear "oportunidades".

Por su parte, la directora del Festival, Irene Pardo, ha explicado que el encuentro nace de la voluntad de relacionar la arquitectura con las artes escénicas en una ciudad como Almagro, donde el patrimonio forma parte esencial de la identidad del certamen.

"Apareció esa idea que ahora parece muy normal o muy lógica", ha señalado la directora, "que era mezclar artes escénicas y arquitectura mucho más en el contexto de la ciudad de Almagro".

Tras el diálogo de la ministra con la directora se ha celebrado la mesa 'Arquitectura, escena y espacio público de Almagro', que ha moderado la directora general de Agenda urbana y Arquitectura, Maite Verdú. EFE

abc/daa/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

El juzgado instructor remite la causa a la Sala de lo Penal tras acumular acusaciones del Ministerio Fiscal y más de una decena de partes personadas que reclaman penas de hasta ocho años de prisión

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

El estudio recuerda que solo las faltas injustificadas, culpables e imputables al trabajador pueden tener consecuencias disciplinarias

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Los estatutos de la comunidad pueden vetar expresamente cualquier uso distinto del estacionamiento exclusivo de vehículos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Números ganadores del Super Once del 9 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Números ganadores del Super Once del 9 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita