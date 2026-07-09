La desinformación científica y los bulos contaminan ya la mayoría de temas cotidianos

Madrid, 9 jul (EFE).- Las redes sociales y la inteligencia artificial han transformado el ecosistema informativo y han normalizado la desinformación científica, que ya no se limita a temas de crisis puntuales, sino que se ha extendido a temas cotidianos de salud, nutrición y cambio climático.

Esta es la principal conclusión del segundo estudio "Desinformación científica en España", de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), que revela la sólida confianza de los ciudadanos en los científicos (83,8 %) frente a un profundo recelo hacia las instituciones que gestionan la información, como los periodistas (31%) y sobre todo los políticos (11,9 %).

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El estudio, codirigido por Celia Díaz Catalán, investigadora y profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y por Pablo Cabrera Álvarez, del Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex (Reino Unido), incluye un experimento que demuestra que las emociones son el factor de riesgo más crítico a la hora de propagar noticias falsas.

Presentado en una rueda de prensa organizada por el SMC España, el informe concluye que desde 2022 la desinformación se ha normalizado. Es un "ruido de fondo" que ya no se limita a temas de controversias puntuales (como ocurrió con las vacunas y el covid), sino que se ha extendido a aspectos de la vida cotidiana como la nutrición y el bienestar (40%), el clima (36,2%) y la inteligencia artificial.

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"El cambio no es anecdótico, es un cambio de la naturaleza del fenómeno. Lo que vemos es que no hablamos ya de grandes complots, sino de informaciones que buscan alterar las rutinas cotidianas, qué comer, qué suplemento tomar o qué rutina seguir...", apunta Díaz Catalán.

Y aunque las redes sociales siguen siendo el canal más usado para informarse y de donde procede el 70 % de las noticias falsas, los ciudadanos reconocen que las charlas 'cara a cara', las llamadas telefónicas y los mensajes privados son las vías que más usan a la hora de propagar bulos y desinformación.

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El gran atizador ha sido la IA, que ha cambiado el panorama informativo muy rápidamente: Un tercio de la población (32,3%) la usa semanalmente para informarse sobre ciencia, especialmente los jóvenes, entre quienes, pese a usarla de forma masiva, solo el 33,7% confía en ella como fuente y la mayoría sabe que facilita la creación de bulos.

La IA como ChatGPT o Gemini "se consume porque es fácil acceder a ella, no porque sea fiable", resume Díaz Catalán.

Sobre la capacidad para detectar bulos, la mitad de la población (51,5%) se ve capaz de lograrlo. pero cree que los demás no pueden, una percepción que explica por qué el 63,8 % de las personas reclamen al Gobierno medidas para regular la información falsa, incluso "aunque eso implique reducción de libertades", advierte Cabrera Álvarez.

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Y paradójicamente, los que muestran más autoconfianza son los que más desinformación comparten, apunta.

A la hora de compartir bulos, el estudio señala al pensamiento conspirativo (creer en conspiraciones) y al populismo (desconfiar de los expertos y preferir el "sentido común") como principales fuentes, mientras que los factores que más protegen contra los bulos son la alfabetización científica y mediática.

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Y como origen de las mentiras, la sociedad culpa a los políticos españoles (57 %), los generadores de contenido o influencers (54,5 %), los políticos extranjeros (45,4 %), los periodistas (45,6 %) y los grupos de presión (40,4 %).

Además, el informe advierte de que tener un alto nivel de educación no protege de la desinformación. Por ejemplo, la falsa creencia de que los algoritmos de redes sociales solo te muestran "lo que te gusta" (en lugar de buscar maximizar tu atención mediante emociones) es un error generalizado en todos los niveles educativos, subraya Cabrera Álvarez.

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Igualmente, el poco uso de verificadores profesionales ('fact-checkers') -solo los usan 14,6% de las personas- es un problema que afecta a toda la sociedad, sea cual sea su nivel educativo.

Por último, el informe revela la altísima confianza en el personal científico (83,8%) de los españoles, seguida de la Aemet (73,9%), y una profunda desconfianza en los políticos (88,1%).

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Como novedad, el trabajo incluye un experimento que ha analizado lo que funciona y lo que no para frenar los bulos y concluye que pedir a las personas que reflexionen sobre la credibilidad de una noticia antes de compartirla reduce significativamente la difusión de mentiras, mientras que pedirle que piense en cómo le hace sentir la noticia resulta contraproducente.

El informe concluye que urge fortalecer la capacidad crítica de los ciudadanos frente a la desinformación que circula de forma masiva en entornos digitales y privados, buscar estrategias para combatir la desinformación a por canales privados y conversaciones e integrar el funcionamiento de la IA en los programas de alfabetización mediática. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023609495)