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Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), en el punto de mira del Barcelona

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Barcelona, 9 jul (EFE).- El Barcelona se ha interesado en la contratación del delantero zurdo alemán Karim Adeyemi (Múnich, 2002), jugador del Borussia Dortmund y que finaliza su relación con el club alemán en junio del año próximo.

Las negociaciones, desveladas por el periodista Gerard Romero (Jijantes) y confirmadas por EFE, se encuentran en un estado embrionario a la espera de que el Barcelona envíe una oferta al Borussia Dortmund, club que ha intentado sin éxito la renovación del delantero, de 24 años, durante la presente temporada.

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Adeyemi es un delantero zurdo, muy rápido, y que puede jugar en los dos costados de la ofensiva, aunque preferente por la derecha, banda que en el Barça es propiedad de Lamine Yamal.

Con el Dortmund ha jugado 146 partidos en las últimas cuatro temporadas y en la última fue perdiendo protagonismo cuando desde el club alemán constataron que el extremo no estaba dispuesto a renovar. Por eso el Borussia, si no quiere que el jugador se marche gratis el año próximo, podría estar interesado en un traspaso, cifrado en unos 40 millones de euros, según algunas estimaciones.

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En esas cuatro campañas, Adeyemi ha anotado 36 goles y ha repartido 25 asistencias. Es internacional alemán (11 ocasiones, 1 gol) y fue Hansi Flick quien le dio la oportunidad de estrenarse con la camiseta de la 'Mannschaft'.

Llegó al equipo de Dortmund procedente del Red Bull Salzburgo austríaco (33 goles y 24 asistencias) a cambio de 30 millones de euros.

La posible llegada de Adeyemi abre diferentes frentes en la confección del equipo azulgrana para el próximo curso. Roony Bardghi, fichado para darle descanso a Lamine Yamal, podría cambiar de aires; Ferran Torres tiene un año más de contrato (junio 2027) y no lo ha renovado, mientras que la principal incógnita es Raphael Dias 'Raphinha'.

Los equipos saudíes del Al-Hilal y el Al-Nassr se han interesado repetidamente en los servicios del internacional brasileño, pero no se ha concretado el mismo.

Hasta la fecha, el Barça ha firmado únicamente a Anthony Gordon, un comodín en ataque procedente del Newcastle, y se ha quedado sin Robert Lewandowski, que finalizó contrato y ha firmado por el Chicago Fire de la MLS.

El principal objetivo del equipo de Hansi Flick para el próximo curso sigue siendo el argentino Julián Alvarez (Atlético de Madrid), una operación compleja y que no parece que vaya a avanzar hasta la conclusión del Mundial, en la que su selección disputará los cuartos de final contra Suiza este sábado. EFE

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