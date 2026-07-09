Javi Guerra se incorpora a la pretemporada

Paterna (Valencia), 9 jul (EFE).- El centrocampista Javi Guerra pasó este jueves pruebas médicas para incorporarse a la pretemporada del Valencia, que lleva en marcha una primera semana para la que tenía permiso para ausentarse.

Al haber sido convocado por la selección para formar parte del grupo de entrenamiento de Luis de la Fuente antes de partir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista valenciano tenía permiso para unirse unos días más tarde al trabajo.

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En su llegada al centro hospitalario, Guerra aseguró que tenía “ganas de empezar ya” y afirmó que uno de los objetivos del equipo debe ser “acabar bien en la última temporada de Mestalla”. “El estadio, los jugadores y la afición se lo merecen”, concluyó. EFE

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