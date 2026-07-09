Gobierno Vasco concede el tercer grado y el 100.2 a dos etarras condenados por asesinatos

Vitoria, 9 jul (EFE).- El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Arkaitz Agirrebariria del Barrio, condenado por el asesinato de un policía francés, y el 100.2, que permite entre otras cosas salir de la cárcel de lunes a viernes, al también etarra Jose Luis Rubenach, condenado por el asesinato de un militar.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia han confirmado estas medidas de flexibilización aplicadas a estos dos miembros de ETA.

Agirregabiria fue condenado por el asesinato en el 2010 del policía francés Serge Nerin, la última víctima de ETA.

Por su parte, Juan Luis Rubenach ha accedido al artículo 100.2 que permite salir de la cárcel de lunes a viernes por el día para trabajar o hacer voluntariado.

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Rubenach es el autor material del asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero de 2000, con el que la banda terrorista rompió la tregua que había declarado quince meses antes. Rubenach fue detenido en Francia en 2003 y en 2009 fue condenado por asociación de malhechores. Diez años más tarde fue entregado a España. EFE