Espana agencias

Garriga (Vox) responsabiliza a Sánchez de meter a España en "líos" diplomáticos internacionales

Guardar
Google icon
Imagen 6G4TOJV3CBDTPE7UT7HBZRVUJA

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha responsabilizado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el que mete a España en "líos" diplomáticos internacionales.

"No nos sorprende que, permanentemente, España, por desgracia, esté en conflictos diplomáticos internacionales porque es Pedro Sánchez, el PSOE el responsable evidentemente de meternos siempre en los líos en los que, por desgracia, nos lleva acostumbrando desde que llegó a Moncloa", ha dicho en declaraciones a los medios.

PUBLICIDAD

Para Garriga, Sánchez y el PSOE se han convertido "en el mayor enemigo de España" a nivel nacional e internacional y el mayor enemigo de la prosperidad y la seguridad de los españoles.

También se ha mostrado convencido de que la administración de Estados Unidos, y la de cualquier país, es consciente de que España "es mucho más que el Gobierno de la mafia del Partido Socialista".

PUBLICIDAD

FEIJÓO

Sobre la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, Garriga ha asegurado que "ya ha rectificado sus declaraciones" y que, en cualquier caso, Vox no culpa a los trabajadores.

En su opinión, la culpa será "de esos sindicatos o de esas patronales que lo único que han hecho ha sido defender sus intereses y no defender a los verdaderos trabajadores".

"Ellos son las víctimas del sistema, las víctimas de los políticos y a los que las políticas han condenado a no poder llegar a final de mes aún trabajando marido y mujer por culpa de la asfixia fiscal y por culpa de las políticas que están sufriendo", ha añadido.

PGE

Sobre que Sánchez quiera presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, Garriga lo considera un intento de levantar otra cortina de humo: "Pretende tapar la corrupción que rodea a la familia de presidente del Gobierno y a la que estamos convencidos acabará llegando al presidente".

También cree serán unos PGE en clave preelectoral "para decir 'o yo o el caos', pero los españoles saben que el caos lo representa el PSOE y que estos presupuestos no van a salir adelante".

Por ello, ha urgido a Sánchez a convocar elecciones para que los españoles elijan "el nuevo rumbo de España, que pasa por algo muy alejado de las políticas y por el Partido Socialista".

CRIMINALIDAD

Además, ha insistido en que Catalunya vive "una espiral sin precedentes de incremento de la criminalidad con 66 tiroteos" en lo que va de año.

Así, ha explicado que si gobiernan cambiarán las leyes "para que el okupa salga por la puerta o por la ventana en el minuto uno, para que los delincuentes extranjeros se vayan del país en el minuto uno, y para que los delincuentes nacionales entren en la cárcel y no salgan hasta que cumplen las penas íntegras".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

El juzgado instructor remite la causa a la Sala de lo Penal tras acumular acusaciones del Ministerio Fiscal y más de una decena de partes personadas que reclaman penas de hasta ocho años de prisión

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

El estudio recuerda que solo las faltas injustificadas, culpables e imputables al trabajador pueden tener consecuencias disciplinarias

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Los estatutos de la comunidad pueden vetar expresamente cualquier uso distinto del estacionamiento exclusivo de vehículos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Números ganadores del Super Once del 9 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Números ganadores del Super Once del 9 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

ECONOMÍA

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita