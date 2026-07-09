Garriga (Vox) responsabiliza a Sánchez de meter a España en "líos" diplomáticos internacionales

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha responsabilizado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el que mete a España en "líos" diplomáticos internacionales.

"No nos sorprende que, permanentemente, España, por desgracia, esté en conflictos diplomáticos internacionales porque es Pedro Sánchez, el PSOE el responsable evidentemente de meternos siempre en los líos en los que, por desgracia, nos lleva acostumbrando desde que llegó a Moncloa", ha dicho en declaraciones a los medios.

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Para Garriga, Sánchez y el PSOE se han convertido "en el mayor enemigo de España" a nivel nacional e internacional y el mayor enemigo de la prosperidad y la seguridad de los españoles.

También se ha mostrado convencido de que la administración de Estados Unidos, y la de cualquier país, es consciente de que España "es mucho más que el Gobierno de la mafia del Partido Socialista".

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FEIJÓO

Sobre la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, Garriga ha asegurado que "ya ha rectificado sus declaraciones" y que, en cualquier caso, Vox no culpa a los trabajadores.

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En su opinión, la culpa será "de esos sindicatos o de esas patronales que lo único que han hecho ha sido defender sus intereses y no defender a los verdaderos trabajadores".

"Ellos son las víctimas del sistema, las víctimas de los políticos y a los que las políticas han condenado a no poder llegar a final de mes aún trabajando marido y mujer por culpa de la asfixia fiscal y por culpa de las políticas que están sufriendo", ha añadido.

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PGE

Sobre que Sánchez quiera presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, Garriga lo considera un intento de levantar otra cortina de humo: "Pretende tapar la corrupción que rodea a la familia de presidente del Gobierno y a la que estamos convencidos acabará llegando al presidente".

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También cree serán unos PGE en clave preelectoral "para decir 'o yo o el caos', pero los españoles saben que el caos lo representa el PSOE y que estos presupuestos no van a salir adelante".

Por ello, ha urgido a Sánchez a convocar elecciones para que los españoles elijan "el nuevo rumbo de España, que pasa por algo muy alejado de las políticas y por el Partido Socialista".

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CRIMINALIDAD

Además, ha insistido en que Catalunya vive "una espiral sin precedentes de incremento de la criminalidad con 66 tiroteos" en lo que va de año.

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Así, ha explicado que si gobiernan cambiarán las leyes "para que el okupa salga por la puerta o por la ventana en el minuto uno, para que los delincuentes extranjeros se vayan del país en el minuto uno, y para que los delincuentes nacionales entren en la cárcel y no salgan hasta que cumplen las penas íntegras".