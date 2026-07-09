Este jueves, tormentas en el noreste y máximas de hasta 40ºC en el suroeste y Mediterráneo

Madrid, 9 jul (EFE).- La ola de calor empieza a remitir este jueves, pero deja máximas de 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de 38ºC-40ºC en el suroeste, el litoral mediterráneo, Huesca y Lleida; en Pirineos, el sistema Ibérico y el alto Ebro se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que una masa de aire frío provocará cierta inestabilidad en el interior y el noreste del país; en el resto de la península y Baleares predominarán los cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde se esperan nubes bajas que dejarán brumas matinales.

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En este contexto, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, Pirineos y el alto Ebro.

Aemet ha anunciado que este jueves será el último día de la segunda ola de calor del verano. Aun así, las máximas podrán superar los 36ºC-38ºC en la mayor parte del territorio -salvo en zonas altas, área cantábrica y litoral de Alborán- y los 38ºC-40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.

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Las mínimas caerán en Andalucía occidental y aumentarán en Baleares; no bajarán de los 20ºC en el litoral mediterráneo y el suroeste, y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir.

Predominarán los vientos flojos en la península, en régimen de brisas en el litoral mediterráneo.

En Canarias se esperan cielos nubosos en la vertiente norte de las islas y poco nubosos en la sur. Las temperaturas bajarán, pero se superarán los 36ºC-38ºC en el sur de Gran Canaria; las mínimas no bajarán de los 20ºC y de los 25ºC en la vertiente sur de las islas orientales. Habrá viento moderado.

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.-GALICIA: intervalos de nubes en los litorales y mitad norte, donde podrán darse brumas y algún banco de niebla, y nubosidad de evolución en zonas montañosas; no se descartan chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas en las montañas orientales y el sur de Ourense. Temperaturas con cambios ligeros, podrán alcanzarse los 36ºC en el Miño de Ourense. Viento flojo e intervalos moderados vespertinos.

.-ASTURIAS: cielo nuboso o intervalos nubosos en la mitad norte, donde podrán darse brumas y nieblas; no se descartan chubascos ocasionales, más probables en el suroeste, donde podrán ir acompañados de tormenta. Temperaturas sin cambios o en ascenso ligero y viento flojo.

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.-CANTABRIA: cielo nuboso o intervalos nubosos en la mitad norte, donde no se descartan brumas, Posibles chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con cambios ligeros en la mitad oriental y en ascenso en el resto; máximas sin cambios o en aumento ligero. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielo nuboso o intervalos de nubes, principalmente en la mitad norte, donde no se descartan brumas y algún banco de niebla; probables chubascos tormentosos vespertinos que podrán ir acompañados de granizo en la mitad sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso que alcanzarán los 36ºC en el extremo sur. Viento flojo con probables rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución que dejará probables tormentas en el noroeste y el norte, sin descartar chubascos ocasionales. Temperaturas con ligeros cambios y viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

.-NAVARRA: intervalos nubosos en el norte y noroeste, nubosidad en aumento en el resto por la mañana, dejando chubascos y tormentas vespertinas que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en la mitad sur y en ascenso en el resto; se superarán los 39ºC grados en la Ribera y Centro y los 37ºC en el Pirineo. Viento flojo con rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

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.-LA RIOJA: nubosidad de evolución con probabilidad de tormentas, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

.-ARAGÓN: nubosidad en aumento en la mitad sur y Pirineos, con chubascos y tormentas, que podrían extenderse a zonas colindantes. Temperaturas con pocos cambios, excepto un ligero ascenso de las mínimas en el sistema Ibérico occidental y de las máximas en el Pirineo; se superarán los 39ºC-40ºC y los 41ºC-42ºC en la depresión del Ebro. Viento flojo con rachas muy fuertes en zonas de tormenta, especialmente en el cuadrante noroeste y Bajo Aragón.

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.-CATALUÑA: cielo despejado con nubosidad vespertina en aumento en el Pirineo que dejará probables chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios, salvo en el litoral y el prelitoral, donde aumentarán las mínimas y caerán las máximas; se superarán los 37ºC-38ºC -salvo en la franja litoral, el Valle de Arán y zonas altas del Pirineo- y se alcanzarán los 40ºC-41ºC en el oeste de la depresión central. Viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso, temperaturas sin cambios o en ligero descenso -localmente moderado en el sur y más acusado en las máximas-. Viento flojo a moderado.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución, más abundante en la sierra, donde no se descartan tormentas secas aisladas. Temperaturas sin cambios, con máximas que alcanzarán 36ºC en puntos de la sierra, 38ºC en la zona metropolitana y 39ºC en las vegas de Aranjuez. Viento flojo a moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con nubosidad de evolución, más abundante en zonas de sierra o de montaña y sin descartar tormentas secas dispersas, más probables en el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas -en descenso en Ciudad Real y zonas elevadas de Toledo- cercanas a los 40ºC en la provincia de Albacete y en el valle del Tajo. Viento flojo, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con nubosidad en aumento, con probables chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso en el litoral central; se esperan valores superiores a los 37ºC-39ºC en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, se alcanzarán los 41ºC-42ºC en el sur de Valencia y sur de Alicante. Viento flojo.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados; temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios, máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vientos flojos a moderados.

.-BALEARES: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas en aumento, con mínimas de 20ºC a 27ºC -noche tropical o tórrida- y máximas que pueden alcanzar los 40ºC-41ºC en el interior de Mallorca y el norte Ibiza. Viento flojo y brisas débiles en Mallorca y Menorca.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, sin descartar brumas en la vertiente atlántica. Temperaturas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto; vientos flojos en la vertiente mediterránea, con intervalos moderados vespertinos, y flojos a moderados en el resto.

.-CANARIAS: cielos despejados, con calima ligera en altura retirándose, e intervalos de nubes en zonas bajas del norte de las islas montañosas y en los litorales norte y oeste de las más orientales. Mínimas a la baja en las costas e islas más orientales -más notable en el interior-, aunque podrán quedar por encima de los 25°C en zonas de Gran Canaria. Máximas en descenso -notable el interior y ligero en las costas del norte-; se alcanzarán los 30°C de forma generalizada, 32ºC en el sureste de Fuerteventura y medianías orientadas al sur, y 34°C en la cuenca de Tirajana. Viento con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste. EFE