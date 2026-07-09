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España envía 6 cazas a Australia para adiestrarse en la mayor maniobra del Indo-Pacífico

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Madrid, 9 jul (EFE).- El Ejército del Aire y del Espacio despliega en Australia una fuerza expedicionaria con seis aviones de combate Eurofighter, dos A400M y un MRTT para participar en la mayor maniobra aérea del Indo-Pacífico, un adiestramiento avanzado en entornos reales de alta intensidad.

Se trata del ejercicio multinacional Pitch Black, que tendrá lugar en las bases aéreas de Darwin y Amberley, en el norte de Australia, en el que la fuerza aérea española pone a prueba su capacidad de proyección estratégica en escenarios alejados del territorio nacional, ha informado el Ejército del Aire y del Espacio.

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El ejercicio congrega a fuerzas australianas y de países aliados como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Japón, Filipinas, India, Malasia y Corea del Sur.

Este despliegue refuerza el compromiso de España con la Alianza Atlántica y con los organismos internacionales de seguridad y defensa, promoviendo la disuasión y defensa euroatlántica, la cooperación y el entendimiento mutuo entre las naciones que conforman la arquitectura de seguridad colectiva, destaca el Ejército del Aire.

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La agrupación expedicionaria que desplegará en territorio australiano las próximas semanas está integrada por seis Eurofighter del Ala 14, asentada en la Base Aérea de Albacete; dos A400M del Ala 31, con sede en la Base Aérea de Zaragoza; y un A330 MRTT del Ala 45, ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Además, participa el personal necesario para garantizar las funciones operativas, logísticas, técnicas, de apoyo de vida y administrativas requeridas durante toda la operación, como efectivos del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, unidad paracaidista con sede en Zaragoza.

También se desplazarán a Australia miembros del Centro Logístico de Armamento y Experimentación y un avión A330 adicional destinado a cometidos de sostenimiento. EFE

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