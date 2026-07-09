El tercer gobierno de Juanma Moreno tendrá tres vicepresidencias, una de ellas de Vox

Sevilla, 9 jul (EFE).- El tercer gobierno de Juanma Moreno en Andalucía contará con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos de los populares, la primera para Antonio Sanz y la tercera para Carolina España, mientras la segunda la ostentará el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira. EFE

Últimas Noticias

La ensalada más fresca y sabrosa del verano se prepara con calabacín, queso feta, aceitunas y piñones tostados Esta receta propia del verano es ideal para disfrutar del calabacín y de todas sus propiedades nutricionales

Esto es lo que tiene que durar un abrazo para tener un efecto real en el bienestar emocional, según una neuropsicóloga La especialista Marta Jiménez señala que este acto impacta sobre el ritmo cardíaco, la respiración y el sistema nervioso

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem El juzgado instructor remite la causa a la Sala de lo Penal tras acumular acusaciones del Ministerio Fiscal y más de una decena de partes personadas que reclaman penas de hasta ocho años de prisión

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos El estudio recuerda que solo las faltas injustificadas, culpables e imputables al trabajador pueden tener consecuencias disciplinarias