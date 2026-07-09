El rey anima a los talentos becados en el extranjero a que contribuyan a "hacer país"

Madrid, 9 jul (EFE).- El rey ha animado este jueves al cerca de centenar de universitarios que han logrado las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa a contribuir al desarrollo y prosperidad de España: "se hace país desde muchos sitios y muchas maneras", ha asegurado.

Felipe VI ha entregado 95 becas de las 98 concedidas dentro de la 44 edición de este programa de la entidad que tiene como objeto incentivar la formación de excelencia en las universidades y centros de investigación internacionales de mayor prestigio y para las que han sido seleccionados estos estudiantes entre 1.101 candidatos.

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En un breve discurso tras entregar los títulos a los universitarios seleccionados, Felipe VI ha valorado estas becas de posgrado como parte esencial de la obra social de la Fundación La Caixa y ha recordado que se han concedido más de 6.200 desde 1982.

El rey ha destacado la "grandísima" oportunidad que suponen estas becas para que estos jóvenes -cuya media de edad es de 24 años- desarrollen su vocación y talento y les ha animado a perseverar en un camino que, ha confiado, les traiga de vuelta.

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Y "a contribuir al desarrollo y prosperidad de nuestro país", ha dicho el jefe del Estado, quien ha recordado a los estudiantes que sus currículum llevan el "sello" de España y de sus familias, por lo que ha deseado que, estén lejos o cerca, contribuyan a que su país siga progresando.

De las becas concedidas, la mayoría son para estudiar en Europa. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido (38) y los Estados Unidos (34).

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Los becados provienen de 27 provincias españolas en las que destacan Barcelona y Madrid y las universidades extranjeras que reciben a más becarios son la University of Cambridge, la Columbia University, la London School of Economics and Political Science, la ETH Zúrich y Harvard.

La tipología de los estudios corresponde, en su mayor parte, a máster, mientras que hay una veintena de doctorados y dos estancias de investigación. EFE

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