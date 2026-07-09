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El IBEX rebota el 0,86 % en apertura tras las fuertes pérdidas previas y pendiente de Irán

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Madrid, 9 jul (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este jueves con un rebote del 0,86 %, tras descender cerca de un 3 % en la víspera, en una jornada en la que se mantienen las tensiones en el mercado petrolero por los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán.

En el inicio de la sesión, el IBEX 35 sube ese 0,86 % hasta los 19.269,5 puntos. Las ganancias del año son del 11,28 %.

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La Bolsa española cerró la víspera con una fuerte caída del 2,73 %, hasta los 19.104,3 puntos, en su peor jornada desde principios de marzo, tras la finalización del alto el fuego entre EEUU e Irán, que disparó el precio del petróleo en más del 5 %, y elevó de nuevo los temores inflacionistas. EFE

(Foto)(Vídeo)

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