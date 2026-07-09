Espana agencias

El brasileño Silveira jugará en el Cusco FC de Perú, equipo que dirige el español Rabanal

Guardar
Google icon

Lima, 8 jul (EFE).- El delantero brasileño Miguel Silveira fue anunciado este miércoles como refuerzo del Cusco FC de la primera división del fútbol peruano, equipo que dirige el español Javier Rabanal.

"Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada", señaló el Cusco en sus redes sociales tras dar la bienvenida al jugador de 23 años.

PUBLICIDAD

Silveira fue anunciado por el equipo del sur peruano dos días después de que se hiciera oficial su salida del Universitario de Deportes, el vigente campeón nacional, que también reemplazó en abril pasado al entrenador español Rabanal por el argentino Héctor Cúper.

'Miguelinho', como se le conoce en Perú, disputó 11 partidos con la U, tanto en el Torneo Apertura local como en la Copa Libertadores, en los que anotó solo un gol, y ha llegado al Cusco como jugador libre hasta fin de año, con la posibilidad de ampliar su vínculo por una temporada más. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La histórica churrería de Pamplona que solo abre 14 días al año para celebrar San Fermín

Este negocio corre a cargo de la familia Elizalde-Fernández desde hace más de 150 años y son Ana y Fermín, bisnietos del fundador, quienes hoy alimentan a las grandes colas de pamplonicas que acuden cada mañana a su puerta

La histórica churrería de Pamplona que solo abre 14 días al año para celebrar San Fermín

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

La incapacidad temporal crece más de un 60% en nueve años y divide a partidos políticos, empresarios y sindicatos sobre el origen del problema y las medidas necesarias para frenarlo

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica investigan a Peppertree y Goldman Sachs por extorsionar al accionista mayoritario de Continental Towers, un empresario español que instala antenas de telecomunicaciones

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Aplazan el desahucio de la familia de Zaira que quiere ejecutar la Agencia de Vivienda Social de Madrid, aunque “siguen sin opciones”

Un juez posterga el desalojo hasta el 28 de septiembre para que los Servicios Sociales dispongan de más tiempo para encontrar una opción a esta familia con cuatro hijos

Aplazan el desahucio de la familia de Zaira que quiere ejecutar la Agencia de Vivienda Social de Madrid, aunque “siguen sin opciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Cuatro fiscalías investigan a dos poderosas empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

ECONOMÍA

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

DEPORTES

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores