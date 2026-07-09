El BOE publica la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

Madrid, 9 jul (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves dos reales decretos con los que se oficializa la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, la mayor ampliación de la planta judicial y fiscal realizada hasta el momento.

El primero de los reales decretos aumenta la planta judicial del 8,5 por ciento, mientras que el segundo crea 200 nuevas plazas de fiscales, un 7,13 por ciento más.

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En un mensaje que ha publicado en la red social X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destaca que es la "la mayor creación de plazas de la historia".

"Gracias a la Ley de Eficiencia, más jueces y fiscales y menos litigiosidad. La mayor transformación de la Justicia en décadas", añade el ministro.

De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4).

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Además se crean 34 plazas de adscripción territorial, destinadas a reforzar los territorios en función de las cargas de trabajo, y dos para el Tribunal Central de Instancia. EFE