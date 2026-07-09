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Desconfinada Albelda tras mejorar incendio de La Litera (Huesca), ya con 400 hectáreas

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Zaragoza, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha levantado este jueves el confinamiento del municipio de Albelda tras la evolución favorable del incendio forestal declarado en el término de Castillonroy, en la comarca La Litera (Huesca), que afecta ya a unas 400 hectáreas, aunque las condiciones registradas durante la noche han permitido mejorar de forma significativa la situación.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que las circunstancias durante la noche "han permitido trabajar muy bien" y han favorecido una mejora del incendio, aunque ha precisado que "en estos momentos sigue activo" y se mantiene la situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo.

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También ha señalado que durante la noche se ha realizado un seguimiento permanente de una residencia de mayores con 53 usuarios, para la que incluso se preparó un dispositivo de evacuación preventiva.

En cuanto a las comunicaciones, Bermúdez de Castro ha confirmado que la carretera N-230 ya ha quedado reabierta al tráfico, mientras que la A-140 continúa cortada al utilizarse como vía de acceso para los medios de extinción.

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Respecto a la superficie afectada, ha indicado que las últimas estimaciones sitúan el incendio en torno a las 400 hectáreas y ha precisado que, frente a la impresión inicial de que predominaba el terreno agrícola, finalmente "hay un 50 % o un poco más" de masa forestal.

En el operativo participan alrededor de 200 personas. El dispositivo del Gobierno de Aragón está integrado por ocho brigadas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, siete autobombas, cinco helicópteros y un helicóptero de coordinación y maquinaria pesada.

A ellos se suman efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la BRIF de Daroca, los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Guardia Civil, Protección Civil y medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además del apoyo prestado por los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

El consejero ha agradecido expresamente la colaboración de los agricultores de la zona, que han abierto cortafuegos con sus tractores, así como el trabajo de todos los efectivos desplegados.

También ha explicado que el corte de dos líneas eléctricas de media y alta tensión para facilitar las labores de extinción ha provocado problemas de suministro y de cobertura telefónica en algunas zonas de Castillonroy pero ha asegurado que el Gobierno de Aragón trabaja con Endesa para restablecer el servicio cuanto antes.

De cara a las próximas horas, Bermúdez de Castro ha advertido de que la principal preocupación es la previsión meteorológica, ya que a partir de las 17.00 horas se espera viento de componente sur, seco y con rachas, temperaturas próximas a los 38 grados y una humedad en torno al 15 %, unas condiciones que complicarán las tareas de extinción.

Además, ha alertado de que, aunque la ola de calor haya finalizado oficialmente, Aragón continuará con temperaturas muy elevadas y no se descarta superar nuevamente los 40 grados a partir de la próxima semana.

Por ello, ha apelado a extremar la precaución y evitar actividades que puedan originar incendios, especialmente en el medio rural, al tiempo que el Gobierno de Aragón estudia si es necesario adoptar nuevas medidas preventivas en zonas concretas de la comunidad. EFE

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