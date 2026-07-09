Defensa condecora a los soldados evacuados de Irak cuando estalló la guerra en la región

Madrid, 9 jul (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este jueves en Madrid al contingente desplegado en Irak y que fue evacuado del país el pasado mes de marzo, cuando estalló la guerra en Oriente Próximo, por "su valor, fortaleza y generosidad": "A la hora de salvar vidas nunca preguntan dónde ni por qué", ha destacado Robles.

En concreto, Defensa ha otorgado las cruces del Mérito Militar a 14 militares y un civil desplegados en Irak en dos misiones internacionales encaminadas a la lucha contra el terrorismo, en un acto que ha tenido lugar en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en el madrileño Palacio de Buenavista.

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Durante el acto, en el que también han participado el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, Robles ha sostenido que "no hay palabras para agradecer el compromiso" que los condecorados tienen con la humanidad.

Asimismo, la ministra ha reconocido el esfuerzo de sus familias durante el complejo operativo de evacuación que les trajo de vuelta a España ante la escalada bélica en la región cuando, en el mes de marzo, estalló la guerra en Irán. EFE

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