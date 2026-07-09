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David Lorente: “El teatro clásico está absolutamente vivo y habla del alma humana”

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 Aníbal de la Beldad

Almagro (Ciudad Real), 9 jul (EFE).- El actor David Lorente, integrante del reparto de 'El caballero de Olmedo' que la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) representa estos días en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, ha asegurado que el teatro del Siglo de Oro está vivo porque "es absolutamente accesible y habla del alma humana", aunque ha advertido de que quienes lo llevan a escena tienen la responsabilidad de acercarlo al público.

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En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Lorente ha señalado que los directores y actores tienen la responsabilidad de lograr que el público no lo perciba "como algo distante", por eso ha dicho que hay "que mejorar".

"El teatro clásico adolece a veces de una solemnidad y de una cáscara excesiva que no deja ver a los personajes", ha reflexionado, y, sin embargo, ha afirmado que cuando se interpreta correctamente, el público descubre "qué cercano y cómo resuena todo lo que cuentan todavía".

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El intérprete, que regresa este año a la Compañía Nacional de Teatro Clásico después de casi una década alejado de la formación, afronta con especial ilusión esta etapa tras varios años centrado en proyectos de televisión, cine y teatro contemporáneo.

Lorente ha recordado que antes de incorporarse a la CNTC pensaba que nunca actuaría en Almagro porque no tenía contacto con este lenguaje escénico; sin embargo, terminó permaneciendo siete años en la compañía y actuando de forma continuada en el festival.

Sobre su regreso con 'El caballero de Olmedo' ha reconocido que el proceso ha requerido una adaptación técnica.

"Trabajar el verso requiere una especialización, un tiempo de readaptación, de volver a entender y volver a estudiar las bases, los cimientos del verso", ha explicado.

En este sentido ha señalado que en la Compañía Nacional existe "el deber de trabajar la excelencia en el verso" y ha añadido que "cuando lo haces, descubres qué listos eran estos autores".

Respecto al Festival de Almagro, ha destacado el crecimiento de la programación y el ambiente que se genera durante las semanas de celebración.

"Almagro tiene algo que es mágico, que es el contacto con el público. Tú sales de hacer la función y te encuentras en la plaza con el espectador que te ha ido a ver y podemos charlar. Se establece un ambiente teatrero que es maravilloso", ha afirmado.

También ha puesto en valor el carácter único de los espacios históricos del festival al considerar que condicionan cada representación.

"El teatro está vivo precisamente por eso, porque el actor y la actriz se tienen que dejar influir por el espacio en el que están haciendo la representación", ha dicho.

Lorente ha defendido igualmente la convivencia entre el teatro y el audiovisual y ha rechazado que este último sea un género menor para los intérpretes.

"No estoy de acuerdo porque el trabajo en televisión y en cine es muy difícil, muy complicado", ha señalado, aunque ha admitido que "el mayor dominio sobre el personaje se obtiene en el teatro", donde el actor percibe de forma inmediata la respuesta del público, ya que "eso es la magia del teatro".

Lorente atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, alternando el teatro con proyectos de cine y televisión.

En los últimos años ha ganado popularidad gracias a su papel de Javier Romaña en la serie '4 estrellas' (RTVE), al tiempo que ha participado en producciones como 'No me gusta conducir' (Movistar Plus+), 'Antidisturbios', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y 'Anatomía de un instante', donde interpreta al teniente coronel Antonio Tejero en una ficción inspirada en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. EFE

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