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Brahim Díaz: "Confío en Marruecos"

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Foxborough (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El marroquí Brahim Díaz afirmó este miércoles que Marruecos cree en sus opciones de eliminar a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 y señaló que, pese a compartir vestuario en el Real Madrid con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, mañana solo los verá como "rivales".

"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", aseguró Díaz en una rueda de prensa en la previa de la eliminatoria.

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Francia y Marruecos se verán las caras a partir de las 16:00 hora local (20:00 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos).

"Confío plenamente en mi equipo", añadió Díaz, uno de los máximos asistentes del Mundial con cuatro pases de gol, solo uno menos que el francés Michael Olise.

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"Lo más importante no son las asistencias ni los goles, sino el equipo. Si mis asistencias han ayudado al equipo a ganar, eso me pone contento", aseguró Díaz.

El Francia-Marruecos de este jueves abrirá la fase de cuartos de final del Mundial en una reedición de una de las semifinales de Catar 2022. EFE

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