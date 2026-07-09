Barbero rechaza las críticas de la anterior líder de Sumar y resta importancia a la crisis

Madrid, 9 jul (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que será elegida nueva líder del partido Movimiento Sumar en la asamblea del sábado, ha rechazado las críticas de la anterior coordinadora, Lara Hernández, que acaba de dimitir, y ha restado importancia a la crisis interna al hablar de "curvas".

Lara Hernández anunció el pasado 1 de julio que dejaba la formación y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio" por parte del sector crítico, liderado por Barbero, tras una investigación interna contra ella por supuesto acoso laboral hacia algunos trabajadores que fue archivada por falta de pruebas.

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"Yo no comparto las críticas vertidas por Lara Hernández. Respeto la necesidad de cualquier persona de manifestar sus opiniones, pero no las comparto", ha dicho Barbero este jueves en una entrevista en RNE preguntada por esta cuestión.

En concreto, sobre la investigación interna contra Lara Hernández que fue archivada, ha respondido que nunca se ha pronunciado sobre los procedimientos internos de Movimiento Sumar y que no lo va a hacer ahora tampoco "por respeto a las personas".

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Barbero, que será elegida nueva líder de Movimiento Sumar en la asamblea de este sábado junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha afirmado que el partido, fundado por Yolanda Díaz en 2023, tiene un "grandísimo futuro" y ha restado importancia a la crisis interna.

"Habrá una serie de curvas que vemos por el camino. A mí no me preocupan como dirigente y no me preocupan como militante", ha declarado.

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El objetivo ahora, ha añadido, es "ganar mayor estabilidad orgánica" para construir "un frente lo más amplio posible de izquierdas" para las próximas elecciones generales a través de la refundación de la coalición Sumar, en la que están involucrados Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes, con la mano abierta a otros partidos que quieran unirse. EFE