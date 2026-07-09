Arde Bogotá se suma al programa del sábado del Bilbao BBK Live

Bilbao, 9 jul (EFE).- La banda española Arde Bogotá actuará este sábado en el Bilbao BBK Live, según ha desvelado la promotora musical Last Tour como la primera de las "sorpresas" que el festival tiene previstas para celebrar su vigésima edición, que comienza este jueves, y que los asistentes descubrirán en el propio recinto de Kobetamendi.

Será un breve concierto, de poco más de 30 minutos de duración, a las 18:00 horas en el escenario 'Nagusia', anunciado en el cartel bajo el seudónimo de 'Bigger Splash', que da nombre al nuevo tema que Arde Bogotá dio a conocer ayer miércoles.

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Esta pasada noche el grupo murciano reapareció por sorpresa en una de las carpas del festival Mad Cool, también anunciado como 'Bigger Splash', y donde, además de sus grandes éxitos, interpretó temas de su próximo disco.

"Este año tenemos un segundo nivel muy importante" en el terreno artístico", destacó ayer la CEO de Last Tour, Yurdana Burgoa, durante la presentación de la vigésima edición del Bilbao BBK Live, donde animó a "leer" los artistas que aparecen "debajo de los grandes nombres".

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La banda de Cartagena, una de las más aclamadas de la escena del rock estatal actual, regresa así a la capital vizcaína tras actuar el pasado año en 'BBK Ría', un concierto gratuito en un escenario flotante sobre la ría del Nervión organizado por la Fundación BBK para celebrar su décimo aniversario. EFE