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Antonio Orozco retrasa su concierto en Almería para ver España-Bélgica con sus seguidores

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Almería, 9 jul (EFE).- El cantante Antonio Orozco ha pospuesto el inicio de su concierto previsto para este viernes en la plaza de toros de Almería, enmarcado en 'La gira de TU vida', con el objetivo de emitir en una pantalla gigante el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica y verlo junto a su público.

Según ha comunicado el artista a través de un vídeo publicado en Instagram, la coincidencia entre el encuentro deportivo y el inicio previsto de su espectáculo, originalmente programado para las 22:00 horas del 10 de julio, le generó preocupación en un primer momento.

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Acostumbrado a ver los partidos de la selección española "solo en un hotel" debido a sus constantes viajes, Orozco ha transformado la situación en lo que califica como "la grandísima oportunidad" de su vida. Para evitar que los asistentes tengan que elegir entre el fútbol o la música, se ha instalado una pantalla gigante en el coso almeriense para vivir el partido de forma conjunta.

Por su parte, la organización del ciclo musical ha aclarado que únicamente las personas que posean su correspondiente entrada para el concierto podrán acceder al recinto de forma previa y disfrutar del encuentro mundialista.

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El artista prevé congregar a 5.000 o 6.000 personas animando al combinado nacional para, justo después, dar comienzo a su espectáculo, en la que promete que será "una noche única". EFE

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