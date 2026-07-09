Espana agencias

Adif refuerza la vigilancia en el Corredor Sur de Alta Velocidad tras tres robos en 5 días

Guardar
Google icon

Toledo, 9 jul (EFE).- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que reforzará la vigilancia, con patrullas propias y también con efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el Corredor Sur de la Alta Velocidad, tras haber registrado tres robos de cable de cobre en cinco días en la misma zona.

En una nota de prensa, Adif ha informado de este incremento de la seguridad tras los tres robos de cable de cobre que se han registrado en la línea de AVE que discurre entre Urda (Toledo), Malagón (Ciudad Real) y Ciudad Real capital.

PUBLICIDAD

Los tres robos, cometidos los días 4, 7 y 8 de julio, han provocado "incidencias técnicamente difíciles de resolver" que, tal y como ha lamentado Adif, repercuten "irremediablemente" en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros, además de poder originar problemas de seguridad.

Por ello, ha informado de que, aunque en esta zona y alrededores ya se cuenta con tres patrullas de vigilancia, se van a reforzar los efectivos con 2 patrullas adicionales, además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que se trabaja de forma coordinada.

PUBLICIDAD

En general, Adif ha lamentado que solo en una semana en todo el país se han registrado y denunciado seis robos de cable ferroviario y, en total, se han producido nueve incidencias relacionadas con este tipo de actos vandálicos en una semana. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Los bomberos trabajarán todavía este jueves para controlar los fuegos, por lo que han señalado que les espera “otro día difícil”

Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

El líder de la oposición argumenta la medida en el “fraude” en los permisos de incapacidad temporal, que ha llevado al aumento del absentismo. Los sindicatos critican que mezcle bajas justificadas y bajas no justificadas

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los vecinos denuncian que las palomas se están comiendo el patrimonio: sus picoteos y excrementos ponen en peligro los monumentos

En algunas ciudades se ha declarado la emergencia cinegética o se ha recurrido a aves rapaces para ahuyentarlas

Los vecinos denuncian que las palomas se están comiendo el patrimonio: sus picoteos y excrementos ponen en peligro los monumentos

Los expertos coinciden en un beneficio adicional y desconocido de beber agua fría

El agua fría activa unos sensores específicos del cuerpo capaces de detectar el cambio de temperatura

Los expertos coinciden en un beneficio adicional y desconocido de beber agua fría
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita