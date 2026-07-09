Adif refuerza la vigilancia en el Corredor Sur de Alta Velocidad tras tres robos en 5 días

Toledo, 9 jul (EFE).- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que reforzará la vigilancia, con patrullas propias y también con efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el Corredor Sur de la Alta Velocidad, tras haber registrado tres robos de cable de cobre en cinco días en la misma zona.

En una nota de prensa, Adif ha informado de este incremento de la seguridad tras los tres robos de cable de cobre que se han registrado en la línea de AVE que discurre entre Urda (Toledo), Malagón (Ciudad Real) y Ciudad Real capital.

PUBLICIDAD

Los tres robos, cometidos los días 4, 7 y 8 de julio, han provocado "incidencias técnicamente difíciles de resolver" que, tal y como ha lamentado Adif, repercuten "irremediablemente" en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros, además de poder originar problemas de seguridad.

Por ello, ha informado de que, aunque en esta zona y alrededores ya se cuenta con tres patrullas de vigilancia, se van a reforzar los efectivos con 2 patrullas adicionales, además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que se trabaja de forma coordinada.

PUBLICIDAD

En general, Adif ha lamentado que solo en una semana en todo el país se han registrado y denunciado seis robos de cable ferroviario y, en total, se han producido nueve incidencias relacionadas con este tipo de actos vandálicos en una semana. EFE